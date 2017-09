La Guardia Civil española detuvo a 13 altos funcionarios del gobierno de Cataluña para frenar el referéndum independentista

Entre los arrestados están el número dos de la Consejería de Economía, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó. Además, hubo 22 allanamientos en departamentos del gobierno regional. “Estaban avisados”, dijo el primer ministro español Mariano Rajoy.

La Guardia Civil española detuvo este miércoles a 13 personas, entre ellas varios altos cargos del Gobierno regional de Cataluña, y realizó 22 registros en una operación para impedir la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Según informaron a EFE fuentes de la investigación, entre los detenidos se encuentran el número dos de la Consejería de Economía y principal colaborador del vicepresidente, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.

También fueron arrestados altos cargos de las áreas de Exteriores, Economía y Hacienda, y Telecomunicaciones, así como dos vinculados a un almacén que supuestamente contiene material electoral.

Otras fuentes apuntaron a EFE a que el número de arrestados en esta operación podría elevarse.

En el amplio dispositivo desplegado desde primera hora de la mañana por la Guardia Civil para impedir la consulta de octubre, los agentes registraron sedes de Vicepresidencia y las consejerías de Asuntos Exteriores, Economía, Trabajo y Asuntos Sociales.

En particular Jové es el principal asesor de Oriol Junqueras, vicepresidente de Cataluña, quien está a su vez en la mira de la justicia por firmar el decreto que convoca al referéndum y desobedecer al Tribunal Constitucional.

La operación del miércoles incluye también la entrada en diversos organismos dependientes del Gobierno catalán, entre ellos la Agencia Tributaria regional.

El Gobierno de Cataluña convocó a primeros de septiembre un referéndum independentista en esa región del noreste español que fue inmediatamente suspendido por el Tribunal Constitucional de España, a petición del Gobierno de Mariano Rajoy, por no adecuarse al ordenamiento jurídico.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no se ha pronunciado sobre los detalles de la operación que la Guardia Civil está desarrollando hoy en Cataluña y subrayó que el instituto armado actúa a las órdenes de la autoridad judicial.

“Es una operación que está abierta y la Guardia Civil está llevando a cabo las diligencias que le han sido ordenadas por la autoridad judicial”, dijo Zoido en los pasillos del Congreso a los periodistas.

Desde el Ejecutivo catalán, el consejero de Territorio, Josep Rull, habló de un “estado de sitio y represión sin matices”, en referencia a los registros de la Guardia Civil y añadió que votar el 1 de octubre es “una cuestión de dignidad”.

En tanto desde Madrid el primer ministro Rajoy apeló este miércoles a las leyes y el Estado de derecho como justificación de las detenciones, y agregó que “estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional”.

El Periódico de Cataluña reportaba por su parte que más de 2000 manifestantes frente a la Conselleria de Economia, la Rambla y otros sitios se habían concentrado para protestar las detenciones y pedir por el referéndum.