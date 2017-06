La NASA despliega sus telescopios en Mendoza para buscar desde ahí el origen de la vida

Llegaron 25 científicos con la misión de ver a un asteroide, que en sólo dos segundos podría revelar sus secretos.

Un grupo de 25 científicos de la NASA llegó a Mendoza para desarrollar parte de la misión espacial New Horizons, una sonda que intentará explorar en 2019 el asteroide MU69, que se encuentra en los límites del sistema solar, en el cinturón de Kuiper.Trajeron 12 telescopios desde Estados Unidos y la tarea consistirá en una observación de este asteroide para tratar de entender qué ha generado vida en la Tierra.

“Es allí donde se formaron todos los planetas del sistema solar, donde se encuentran las proteínas y aminoácidos que podrían haber sido los generadores de vida en la Tierra”, dijo Adriana Ocampo, geóloga y planetóloga colombiana que lidera el equipo.

Ocampo calificó la misión como “inédita”, ya que es la primera vez que la humanidad explora este asteroide para conocer los vestigios del sistema solar y cómo se formó nuestro planeta.

El día D será este sábado 3 de junio, a la 1.45, cuando durante solo 2 segundos se podrá fotografiar este evento. “Una ocultación estelar: el pequeño planeta va a pasar, por delante, de una estrella y nos permitirá ver a contraluz si el asteroide tiene lunas, anillos u otros detalles que nos den información”, explicó Ocampo.

Como parte del equipo local que colabora con la misión, el científico mendocino Luis Lenzano, director del Instituto de Ciencias de la Tierra Universidad Nacional de Cuyo, amplió: “El asteroide está más allá del planeta Plutón y el episodio se podrá ver en tres fases cuando pase por delante de tres estrellas”.

Mendoza está ubicada en una posición ideal para observar el asteroide MU69. En igual franja geográfica se encuentra Sudáfrica, donde en forma simultánea, otro equipo observará el fenómeno.

Para que la misión de Cuyo sea exitosa, será fundamental contar con buen tiempo, atmósfera despejada, sin viento ni vibración. Y remarcó la jefa de la misión: “Necesitamos la mayor precisión posible”.

Cada día previo a la misión, los científicos salen a armar los telescopios y observar el cielo hasta el amanecer. Apenas llegados, a algunos de ellos les llamó la atención y lo comentaron en Twitter, que tenían que ser acompañados por “custodia policial para que no les robaran los equipos”.

No han querido precisar el sitio exacto de la observación, pero el armado de los telescopios lo realizan en el predio de la Universidad Nacional de Cuyo, en el oeste de la capital mendocina, junto al parque General San Martín. “Creemos que podrá realizarse en el parque de la Memoria, dentro de la Universidad”, adelantó Lenzano a Clarín.

La sonda New Horizons ya fue enviada a Plutón. En julio de 2015, completó una misión en la que sobrevoló y obtuvo las mejores imágenes hasta la fecha del planeta enano y sus 5 lunas.

En el caso de que no haya óptimas condiciones para la observación del asteroide en Mendoza, los especialistas harán otras tomas con un avión de la NASA, el 10 de julio en un vuelo en medio del océano Pacífico y el 17 de julio, en Comodoro Rivadavia. Será con la aeronave 747 Sofia, modificada para llevar telescopios enormes.