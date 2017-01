La nueva vacuna del ébola es eficaz al 100%

Concluyen con éxito los análisis del medicamento en Guinea, en los que participaron más de 11.000 personas.

La vacuna experimental contra el ébola tiene un 100% de efectividad, según ha confirmado hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La vacuna, llamada rVSV-ZEBOV, fue analizada en un ensayo en el que participaron 11.841 personas en Guinea durante 2015. Entre los 5.837 participantes que recibieron la vacuna, no se registraron casos de ébola diez días después de la vacunación, mientras hubo 23 casos diez días o más después de la vacunación entre los que no recibieron la vacuna.

“Aunque estos resultados convincentes llegan demasiado tarde para aquellos que perdieron la vida durante la epidemia de ébola de África Occidental, muestran que cuando se produzca el próximo brote de ébola, no estaremos indefensos”, ha dicho la autora principal del estudio, Marie-Paule Kieny, subdirectora general de Sistemas de Salud e Innovación de la OMS, en un comunicado. El ensayo fue liderado por la OMS, junto con el Ministerio de Salud de Guinea y otros socios internacionales.

El fabricante de la vacuna, Merck, Sharpe & Dohme, recibió este año la designación ‘Breakthrough Therapy’ de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y el estado PRIME de la Agencia Europea de Medicamentos, lo que permite una revisión más rápida para la aprobación de la vacuna una vez que se presente la solicitud. Los resultados del ensayo se han publicado en la revista médica The Lancet.

Desde que se identificó el virus ébola en 1976 se han producido brotes esporádicos en África. El de 2013 a 2016 en África Occidental ha sido el más mortífero y provocó más de 11.300 muertes. El ensayo se realizó en la región costera de Basse-Guinée, la zona de Guinea que aún experimentaba nuevos casos de ébola cuando comenzó el ensayo en 2015. El ensayo utilizó un diseño innovador, el denominado método de “vacunación en anillo” usado para erradicar la viruela.

Cuando se diagnosticó un nuevo caso de ébola, el equipo de investigación rastreó a todas las personas que pudieron haber estado en contacto con ese caso en las tres semanas anteriores, como las que vivían en el mismo hogar, a las que visitó el paciente o estuvieron en estrecho contacto con el paciente, su ropa o la ropa del hogar, así como ciertos “contactos de contactos”. Se identificaron un total de 117 grupos (o “anillos”), cada uno formado por un promedio de 80 personas.

Licencia a finales de 2017

Inicialmente, los anillos fueron asignados al azar a recibir la vacuna de inmediato o tres semanas más tarde y sólo se les puso la vacuna a los adultos mayores de 18 años. Después de publicar los resultados provisionales mostrando la eficacia de la vacuna, a todos los anillos se les puso la vacuna inmediatamente y el ensayo también se abrió a los niños mayores de 6 años.

Además de mostrar una alta eficacia entre los vacunados, el estudio también reveló que las personas no vacunadas estaban indirectamente protegidas contra el virus ébola a través del método de vacunación señalado. Sin embargo, los autores advierten que el ensayo no fue diseñado para medir este efecto, por lo que se necesitará más investigación.

“El ébola dejó un legado devastador en nuestro país. Estamos orgullosos de haber podido contribuir al desarrollo de una vacuna que impida a otras naciones soportar lo que hemos soportado”, ha afirmado el director de la Agencia Nacional para la Seguridad de la Salud en Guinea, Keïta Sakoba.

En enero, la Alianza de las Vacunas GAVI proporcionó 5 millones de dólares a Merck para la futura adquisición de la vacuna una vez que haya sido aprobada, precalificada y recomendada por la OMS. Como parte de este acuerdo, Merck se comprometió a asegurar que estén disponibles 300.000 dosis para uso de emergencia y presentar la vacuna para obtener la licencia a finales de 2017.