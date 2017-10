La petrolera independiente más grande del mundo evalúa producir gas en Santa Cruz

La norteamericana ConocoPhilips, la petrolera independiente más grande del mundo, está interesada en desarrollar campos de gas en Santa Cruz.

En esa dirección, está negociando un contrato de asociación con la chilena Enap Sipetrol, que ya opera en la provincia patagónica, para explotar tight gas en ese distrito. Así lo aseguraron a EconoJournal fuentes empresariales y gubernamentales al tanto de las conversaciones.

ConocoPhilips, una de las tres mayores petroleras de EE.UU., que maneja un presupuesto de inversión de US$ 5000 millones para 2017, ya está asociada con la estatal Enap para desarrollar en conjunto el área Coirón, en la región de Magallanes, del lado chileno. Ese campo es prácticamente contiguo a El Turbio Este, un bloque de exploración que fue permisionado en agosto a Sipetrol, subsidiaria de Enap en la Argentina, en una licitación realizada por la gobernación provincial que encabeza Alicia Kirchner.

La sinergia entre ambas operaciones se da casi de forma natural. “Existen negociaciones para que ConocoPhilips desembarque en la Argentina para extraer tight gas en la cuenca Austral. Aún no hay nada cerrado, pero las conversaciones con Enap existen”, confirmó una fuente que sigue de cerca las tratativas.

El interés de ConocoPhilips por la Argentina se evidenció en el último año. Una delegación de la petrolera norteamericana –que está presente en 17 países y produce a nivel global 1,56 millones de barriles de petróleo equivalente por día, el doble de todo el petróleo que produce en el país- visitó Buenos Aires y Neuquén durante el primer semestre del año en busca de oportunidades en el upstream local de hidrocarburos. Ahora puso el foco en Santa Cruz.

El sur de esa provincia, zona de acceso a la cuenca Austral, recuperó el atractivo de las operadoras petroleras a partir del potencial de campos de gas de arenas compactas (tight sands de baja permeabilidad y porosidad). CGC, petrolera del grupo Corporación América de Eduardo Eurnekian, tiene en carpeta un proyecto de US$ 1500 millones para extraer tight gas en campos santacruceños.

En esa dirección, la gobernación santacruceña normalizó el andamiaje legal y administrativo del área hidrocarburífera y ordenó la cuestión sindical para reducir significativamente la conflictividad gremial en la provincial, uno de los grandes obstáculos del desarrollo petrolero de la provincia durante los últimos cinco años. (Econono Journal)