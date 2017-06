La Policía de Londres pide más recursos y revisar el número de oficiales armados

Dick: “Entiendo que la gente esté preocupada por la seguridad, pero que la capital es una ciudad segura que no se sentirá intimidada”.

Londres no se dejará intimidar por los terroristas que han matado a 35 personas en tres ataques separados en el Reino Unido, pero la policía pedirá más recursos para hacer frente a la amenaza, según dijo a Reuters la comisaria jefe de la Policía Metropolitana de Londres, Cressida Dick.

La comisaria dijo que entendía que la gente estuviera preocupada por la seguridad después de los ataques de Londres y Manchester, pero que la capital británica era una ciudad segura que no se sentiría intimidada.

“Ésta es una ciudad segura y haremos todo lo posible para mantenerle a salvo. No vamos a dejar que ganen”, dijo en una entrevista en la sede de la Policía, a pocos pasos del puente de Westminster, donde un atacante mató a 5 personas el 22 de marzo.

“Somos muy eficaces en la prevención de ataques en este país y vamos a dar nuestro mejor nivel para detener más ataques. Pero es difícil defender de personas altamente volátiles que tienen la intención de hacer algo absolutamente terrible y que están muy contentas -quizá incluso satisfechos- de suicidarse y usar métodos de baja tecnología”, dijo Dick.

“Queremos más recursos para ayudarnos y estoy segura de que lo mismo se va a decir en las agencias de inteligencia. También tendremos que revisar el número de oficiales armados que tenemos y ver cómo trabajan”.