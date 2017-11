La Policía Federal sumará como patrullero un Mercedes-Benz recuperado del narcotráfico

Otro auto alemán que se agregará a la flota.

La Policía Federal sumará otro vehículo de lujo como patrullero. Esta vez es un Mercedes Benz modelo Clase C, un sedán mediano de cuatro puertas y cinco plazas. El martes pasado había incorporado un Audi TT. En ambos casos son autos recuperados del narcotráfico.

El Mercedes en cuestión es un C 200 Kompressor, una version que bajo el capot lleva un motor de cuatro cilindros 1.8 de 184 caballos de fuerza. La Policía todavía no hizo el anuncio oficial, pero las fotos se filtraron y fueron publicadas por la cuenta de Instagram Emergencias Argentinas.

Cuando esta generación del Clase C se presentó en el país, en 2007, el precio de una versión como la que ahora es patrullero (Avantgarde) era de US$ 46.000. Hoy una unidad usada de ese año cotiza alrededor de $300.000.

En su momento estaba disponible tanto con caja manual como con una automática. La tracción es trasera y llegaba importado desde Alemania.

El Mercedes se sumará a la nueva flota de lujo de la Policía Federal, compuesta por unidades rescatadas de actividades vinculadas al narcotráfico.

El martes pasado durante la inauguración de la delegación de Chajarí, en Entre Ríos, un Audi TT se incorporó a la fuerza. En ese caso se trata de un modelo dos puertas.