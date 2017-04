La primera ministra Theresa May llamó a elecciones anticipadas en el Reino Unido en medio de fuertes discusiones por el Brexit

La mandataria británica pedirá al Parlamento que celebre los comicios el 8 de junio para permitir que el pueblo decida si apoya o no su plan para una salida ordenada de la Unión Europea, criticado por el Partido Laborista y los Liberales.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, sorprendió el martes al anunciar que llamará a elecciones anticipadas para el 8 de junio, en medio de acaloradas discusiones por la conducción de las negociaciones del “Brexit”, reportaron medios locales.

La mandataria acusa a los diferentes partidos políticos de oponerse a sus medidas para asegurar una salida ordenada de su país de la Unión Europea (UE), por lo que ha decidido someter su gobierno a elecciones para que los votantes decidan si el plan es el correcto o no, según consigna The Guardian.

“Esta elección es su oportunidad para cambiar la dirección del país. Si quieren evitar un desastroso Brexit. Si quieren mantener a Gran Bretaña en el mercado común. Si quieren una Gran Bretaña abierta, tolerante y unida, esta es su oportunidad”, dijo en su discurso la política del Partido Conservador que presentará el miércoles la moción ante el Parlamento.

“Si no celebramos elecciones ahora se seguirán haciendo juegos políticos. Debería haber unidad en Westminster, pero hay división”, aseguró.

El plan actual del gobierno británico intenta recobrar el control de fronteras y leyes lo antes posible, pero el Partido Laborista y los Liberales en el Parlamento, contrarios al “Brexit”, se oponen y amenazan con votar en contra el acuerdo.

May llegó al poder en julio de 2016 luego de que David Cameron renunciara tras apoyar la permanencia de su país en la UE en el referéndum en el finalmente ganó el “Brexit”. Su principal responsabilidad desde entonces ha sido iniciar las negociaciones para concretar la salida, un proceso que podría tomar al menos dos años.

Días antes de asumir, la primera ministra había asegurado que no pediría elecciones anticipadas ya que el país necesitaba “estabilidad para lidiar con los problemas que se presentan”.

Los gobiernos británicos tienen mandatos de cinco años, pero el sistema admite votos anticipados para testear el apoyo popular si el Parlamento lo aprueba.

En tanto las últimas encuestas son favorables a May y podría aumentar su poder en el órgano legislativo, especialmente debido a la baja popularidad de los laboristas, su principal oposición, reportó la cadena CNN.