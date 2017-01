La violencia “viaja” cada vez más en los colectivos

Un informe elaborado por la Comisión Nacional de Familiares de Víctimas del Transporte Público revela que el año pasado se incrementaron los robos con armas de fuego o blanca. Todos los datos del trabajo.

Durante el presente mes de enero, uno de los hechos delictivos más espeluznantes fue el asesinato a sangre fría, de un balazo en la cabeza, de una adolescente de 15 años embarazada, cuando se resistió al robo de su teléfono celular. El lugar donde ocurrió el hecho no es un detalle menor, porque todo se registró en una parada de colectivos de la localidad de Ingeniero Budge, y las estadísticas sostienen que cada 12 segundos un usuario de colectivos resulta victimizado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Así lo reveló un informe elaborado por la Comisión Nacional de Familiares de Víctimas del Transporte Público, indicando que en el año 2014 se produjo un promedio de 180 delitos cada hora, en 2015 fueron 240 los casos ocurridos y en 2016 esa cifra se elevó a 300 cada sesenta minutos.

“Hablamos de distintos delitos sufridos por los usuarios del transporte público, principalmente los colectivos, en la zona metropolitana, conformada por la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Cabe destacar que en el último tiempo, observamos un recrudecimiento de los casos de violencia extrema en el marco de robos, ejecutados con armas de fuego o blanca. El informe incluye ataques sexuales, hurtos y otros delitos que padecemos los usuarios del transporte de pasajeros, principalmente los colectivos”, señaló Martín Lescano, titular de la organización de familiares de víctimas, cuyo hermano falleció en el marco de un siniestro vial ocurrido en la autopista 9 de Julio con un colectivo “trucho” que se dirigía a Florencio Varela.

El caso de Jenifer Geraldine Trillo Julio, de 15 años y embarazada de 5 meses, ocurrió el pasado 17 de enero, y resulta paradigmático de la violencia delictiva en relación a los usuarios de colectivos. Es que la chica, quien salió de su casa en Budge junto a su mamá para realizarse un control médico, se opuso a entregar el teléfono celular, y como respuesta recibió tres culatazos en la cabeza y posteriormente un balazo en el cráneo, que le quitó la vida de inmediato. La víctima aguardaba el colectivo de la línea 532, en las esquinas Montiel y Virgen de Itatí.

El informe estadístico elaborado por la comisión de familiares sostiene que bajo la modalidad “motochorros”, es decir con delincuentes que abordan a sus víctimas a bordo de vehículos de dos ruedas y luego escapan a toda velocidad, se comete el 50% de los casos. “Es la mitad de los episodios, y depende de cada zona, ya que la cifra llega a ser mayor”, explicó Lescano.

Asimismo, el estudio indica que en un 15% de los casos de delitos, los perpetradores utilizan bicicletas, en el 30% los sujetos aparecen y se fugan a pie, un restante 5% se comete por malvivientes que utilizan automóviles. Los detalles de la secuencia del crimen de Jenifer quita el aliento. “Salimos a esperar al colectivo pasadas las 7 de la mañana, en ese momento venían dos chabones de más de 20 años, le arrancaron la mochila y el celular, le pegaron en la cabeza muy fuerte tres veces. Luego la ejecutaron, en el piso. Estoy muy dolorida, me siento tan mal, apenas tenía 15 años, estaba embarazada de cinco meses, estaba estudiando, estaba llena de vida’, dijo Roberta, su madre. Para Lescano, “lamentablemente el caso de Jenifer es un ícono de lo que viene sucediendo, aún más con usuarios de sectores humildes, que son los más desprotegidos”.

¿Dónde se cometen los hechos? Tal como ocurrió con la adolescente embarazada, la enorme mayoría de los casos se registra en las paradas de los colectivos o sus adyacencias. Se trata del 89%, mientras que el restante 11% se produce dentro de las unidades de transporte. “Los datos no son casuales. A la gente la roban más cuando espera el colectivo, o cuando se baja y camina para su casa, trabajo, escuela o viceversa. Los delincuentes saben que en ese momento están en su mayor indefensión. Las políticas de seguridad deben estar orientadas a evitar esta problemáticas”, dijo Lescano.

Finalmente, el titular de la Comisión Nacional de Familiares de Víctimas del Transporte Público dijo que “dentro de las estadísticas, debemos saber que 200 de los 300 casos que ocurren cada hora tienen como víctimas a mujeres, y hay una cuestión de género, con víctimas que no sólo son asaltadas, sino golpeadas y en muchísimos casos resultan víctimas de abusos sexuales”.