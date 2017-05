Lanzan al mercado el primer producto biotecnológico mundial que reducirá la muerte de terneros

El desarrollo de este producto veterinario pertenece a la primera empresa público-privada conformada entre el INTA y Vetanco S.A.

Argentina lanzó al mercado un producto biológico inédito en el mundo, que podría reducir a la mitad el número de muertes de terneros por diarrea neonatal, una enfermedad endémica, responsable del 57 por ciento de los fallecimientos de esos animales hasta el año de vida.

Bioinnovo, la primera empresa público-privada conformada entre el INTA y Vetanco S. A., presentó por primera vez este logro en 2015. Después de un largo proceso de validación del que participaron la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y el SENASA, este logro científico, que reducirá -sobre todo en el sector lechero- las pérdidas económicas causadas por una enfermedad de origen infeccioso, nutricional y tóxico que mata hasta el 20 por ciento del total de animales infectados, está al alcance de los productores.

Se trata del primer tratamiento biológico elaborado en el país, basado en inmunoglobulinas “Y” o anticuerpos “IgY”, que busca dar una solución sanitaria a una enfermedad que puede afectar hasta al 60 por ciento de los terneros de rodeos de cría y al 100 por ciento en los tambos.

Bajo el nombre Bioinnovo IgY DNT, este anticuerpo “reduce el uso de antibióticos y no induce a resistencias bacterianas ni virales”, explicó Andrés Wigdorovitz, investigador y director de Bioinnovo.

La nueva fórmula está dirigida principalmente a los sistemas de crianza artificial en guachera para la producción de leche porque cubre el período “ventana inmunológica” que va desde los 7 hasta los 30 días de vida del ternero, en los cuales los anticuerpos calostrales disminuyen y el animal aún no alcanza a desarrollar una respuesta inmune adecuada.

Bioinnovo IgY DNT puede ser usado bajo dos modalidades: como tratamiento preventivo, en las primeras dos semanas de vida, o como un procedimiento terapéutico, en dosis más altas.

“La mortalidad puede llegar hasta el 20 por ciento del total de terneros infectados, pero además la enfermedad impacta en el desarrollo de los animales que sobreviven”, señaló la responsable del Laboratorio de Virus Diarreicos del Instituto de Virología del INTA Castelar, Viviana Parreño, quien desarrolló el producto para Rotavirus y Coronavirus junto con las investigadoras Celina Vega y Marina Bok, en el marco de sus tesis doctorales.

Los científicos explicaron que el producto “reduce la excreción de los agentes infecciosos en materia fecal, fuente principal de contagio y, por lo tanto, disminuye la carga de patógenos en el medio ambiente y la circulación de los agentes en los rodeos”.

Se trata del primer producto biológico de inmunidad pasiva, no transgénico, con anticuerpos contra Rotavirus A, Coronavirus, Escherichia coli y Salmonela, un logro científico desarrollado por la empresa conformada entre el INTA y Vetanco S.A., en el marco del Programa de Impulso a las Empresas de Base Tecnológica, que promueve el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Productores agropecuarios de Buenos Aires y Córdoba consultados por Télam coincidieron en señalar que “sería totalmente provechoso” un nuevo tratamiento para combatir la diarrea neonatal en terneros porque “volvería más dinámica la cadena de producción” y disminuiría el uso de antibióticos que “muchas veces atacan los síntomas, pero no la enfermedad”.

El promedio de preñez de las vacas lecheras ronda el 70 por ciento. Es decir, que no llega a nacer un ternero por año por vaca. De esos nacimientos, menos de la mitad son hembras y, por lo tanto, sólo algunas novillas llegarán a los tambos como recambio de sus madres. Por eso, disminuir la mortalidad y morbilidad para ese segmento resulta clave.