Lanzan créditos para consumo: hasta 50 cuotas al 19% anual

Los bancos oficiales Nación, Provincia y Ciudad lanzarán líneas de créditos de 12, 24 y hasta 50 cuotas fijas con un costo financiero total del 19% anual. La operatoria será para los tenedores de tarjetas de crédito de esas entidades y la intención es tentar a la banca privada para que oferte a sus clientes planes similares, confió una alta fuente del Gobierno.

“Cabe aclarar que la banca oficial no está regalando la plata porque estamos convencidos de que la inflación será este año incluso más baja que el 19%” , explican. El análisis no se basa sólo en la esperanza sino en que en la actualidad los mercados ya le prestan al Estado en pesos a una tasa del 15%.

Estos planes buscan revitalizar el consumo teniendo en cuenta que aunque bajen los precios al contado (que es la otra apuesta oficial) lo cierto es que el poder adquisitivo del promedio de los argentinos no permite el comprar bienes y servicios siempre al contado. “Esta medida tiende a favorecer a los tenedores de tarjeta de crédito que explican un porcentaje importante del consumo”, aclaran en el sector privado.

La apuesta oficial es que la baja en la tasa de interés al 19% y la extensión del plazo en las cuotas de los principales bancos públicos debería incentivar a la banca privada a bajar su costo de financiamiento que hoy promedio se ubica en torno al 45% anual. “Es una señal para el sector financiero”, aunque remarcan en la Casa Rosada que también “el objetivo es bajar fuerte la cuota para la gente con menor poder adquisitivo para que pueda acceder a productos o servicios en 50 cuotas”.

Este beneficio en realidad sólo abarca al 50% de la población que está bancarizada y menos aún si se tiene en cuenta el universo de clientes que tiene la banca nacional. “Aunque es de estimar que si la competencia no ofrece planes similares la banca pública tendrá posibilidades de incrementar su cartera de clientes“, señalan.

Cabe recordar que una de las primeras medidas que tomó Javier González Fraga, cuando asumió la presidencia del Banco Nación, fue lanzar un crédito al consumo por hasta $80.000 en 36 cuotas fijas para adquirir electrodomésticos y productos de línea blanca de producción nacional en determinados comercios. La razón es que estas empresas subsidian con 5 puntos la tasa que es del 20%.