“Las condiciones de detención de Milagro Sala son razonables”, dijo el presidente de la comisión de la CIDH

Según describió Francisco de Eguiguren, la situación de la dirigente jujeña en el penal de Alto Comedero “no es el problema”.

El presidente de la comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) que visitó a Milagro Sala en el centro de detención de Alto Comedero consideró que las condiciones de prisión de la dirigente jujeña son “bastante razonables”.

“Lo primero que hay que decir es que es importante haber cumplido con realizar esta visita”, dijo el peruano Francisco de Eguiguren . “Teníamos la invitación del Estado. No es fácil para nosotros ni tenemos los recursos. Tampoco es común que la Comisión haga este tipo de visitas”.

“Ya habíamos estado hablando antes con sus abogados y con el Estado. Hoy era necesario entender el escenario de Jujuy. Hemos podido hablar con el gobernador [Gerardo Morales], con mucha amplitud, mucho más allá del caso concreto, para entender el contexto”, dijo.

“¿Que balance hace de la detención?”, se le consultó. “Una cárcel es una cárcel”, contestó Eguiguren. “Hay cárceles menos tugurizadas, menos violentas. Estar privado de la libertad es el valor más duro que puede perder una persona con vida. Más allá de las condiciones generales, las condiciones son bastante razonables. No parece ese el principal problema”, añadió.

Según describió, Sala “no está en una celda, sino en un cuarto, donde antes compartía con otra persona y ahora está sola”. “Tiene un baño, un televisor. Comparte un baño con otras cuatro mujeres”. “Ese no es el problema, afortunadamente. Tampoco hay un problema que ella misma determine, de agresión o riesgo para su vida o de integridad para otras internas”, añadió.

“El problema es el problema interno de agobio de una persona que considera que es inocente, tiene muchos procesos que la marean, la confunden de cómo salir del laberinto. E internamente ha tenido algunas dificultades. Es una dirigente, se nota que es una líder social que se encuentra sometida a procesos. No es una situación fácil. Yo creo que todos se tienen que adaptar a esta nueva situación, que la rechaza”.

Según informó, la primera semana de julio la comisión analizará la visita y luego divulgará los resultados. “Nosotros no vamos a analizar si es inocente o culpable. Nuestra medida cautelar es por sus condiciones detención, salud, integridad, defensa”, finalizó.