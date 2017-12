Las escuchas de “Bebote” Álvarez y el custodio de Moyano: aprietes y arreglos para cuidar coches

Trascendieron más audios en los que pactan negocios ilegales en torno a los partidos de fútbol.

La caída del vicepresidente de Independiente, Noray Nakis, acusado de integrar una asociación ilícita con decenas de barras del club, hizo visible una infinidad de irregularidades que ocurrían alrededor de los partidos. Trascendieron dos escuchas que demuestran las ramificaciones de los negocios truchos de los personajes oscuros vinculados al fútbol. En una, “El Polaco” Roberto Petrov organiza la manera en la que uno de sus colaboradores tiene que manejarse para cobrar a los que estacionan el auto antes de un partido; en la otra, Pablo “Bebote” Álvarez advierte a un barra sobre un apriete y lo obliga a darle dinero de un trabajo que no salió del todo bien.

El programa La Cornisa difundió las dos escuchas que comprometen a Petrov, el custodio de Hugo Moyano, y a “Bebote”, uno de los principales barras de Independiente. Ambos están detenidos, acusados junto a 22 personas de integrar una asociación ilícita dedicada a negocios ilegales en torno al club.

Petrov, que también integra la barra del Rojo, fue arrestado el mismo día que Nakis, y es el vínculo entre Moyano y la facción violenta de la hinchada. Recibió a los tiros a los efectivos del Grupo Especial de la Policía que fueron a arrestarlo por la madrugada a su quinta en La Reja: hirió a dos de ellos.

En la escucha, el custodio habla con un barra que le pide indicaciones sobre la manera en la que tiene que manejarse para “trabajar” cuidando coches antes de un partido. El que lo llama le insiste que otra persona le dijo que el trabajo le iba a dar 8 mil pesos de ganancias y por eso se comunica con su “jefe” para que esté al tanto de la situación.

En el otro audio difundido por la propia APREVIDE (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), los que conversan son “Bebote” y otro barra. El problema, en este caso, fue que habían vendido unas entradas para el partido con Perú que eran truchas y el jefe de la barra roja quería “ayudar” a su compañero. Para eso, le advirtió que tenía que devolverle a él algo del dinero de la operación y que no fuera a un lugar determinado porque había gente de la villa 1-11-1 que lo iban a estar esperando.

La escucha de Petrov

-¿Lo conocés a Gaby vos?

-¿Eh?

-A uno que trabaja en Independiente.

-¿En donde? ¿En Independiente?

-Sí.

-¿Gaby Garay?

-Pichuco le dicen.

-Un pibe grande, sí.

-Me preguntó que hoy que juega con Racing me iba a dar de la cuadra de él, de Bochini hasta Díaz Velez. Que es todo de él, que ya habló con todos, que no se qué, que vaya ahí que voy a hacer como 8 mil pesos con los coches. ¿Qué onda? Me dijo así.

-¿Qué? Yo lo conozco al pibe, es re piola, pero…

-Ah, por eso, porque yo lo conozco, por eso. Yo voy a ir hoy a ver qué onda.

-Fijate, boludo, tampoco te arriesgues; ojo con la APREVIDE.

-Por eso. Él me dijo que no quiere cuidar más coches que quiere poner unos pillos. Ahora que me estás diciendo eso, es verdad, capaz que sabe que me está mandando de cabeza (risas).

-Gordo, vos te vas a dar cuenta, no sos ningún boludo.

-Por eso. Si es piola el chabón, todo bien. No pasa nada.

-Si. Lo conozco. Es amigo mío.

Una nueva escucha de “Bebote” Álvarez

-Hoy quedó en que me daba el billete e incluso dijo que venía a Avellaneda y todo Pablo. No se va a regalar el chabón. Nosotros quedmos en una charla privada que me daba la plata. Cuando me la dé, te la doy.

-Me tenés que dar de la otra. Se llevaron 127 lucas. Hablá con los pibes porque saltó la bronca.

-¿Cómo hago si yo no los encuentro? Uno es de Rosario, el que trae las cosas, Pablo.

-Bueno, las veintipico que te llevaste vos dámelas a mí.

-¿Qué? ¿Laburo gratis, Pablo? No seas malo. No es independiente. Te respeto Independiente, amigo.

-Te estoy diciendo una cosa, vos no respetás nada ni nadie. No hablemos de Independiente, porque no quiero.

-Te soy sincero y honesto: yo ni de esa plata quiero. Se la saco a los pibes, son 60 lucas, y te doy 50 lucas. Vos te quedás en la esquina, veinte metros, si me la dan, te la doy de una. No quiero problemas.

————-

-Escuchame Pablo, hablé con los pibes y te rescaté algo y te puse algo yo y te doy algo redondo. ¿A dónde te veo? ¿Cómo te cruzo? Vení solo Pablo.

-No vas a querer ir mañana ahí a donde te tenés que encontrar con el chabón a las cuatro ahí.

-Si.

-No vayas porque te van a ir a buscar de la 1-11-14.

-Dale Pablo, gracias. Lo tuyo está tranquilo.

-Me cambio un toque, voy para allá y te llamo.