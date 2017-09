Laura Alonso: “Hay 60 propiedades en Miami que son de los Kirchner y no declararon”

La titular de la Oficina Anticorrupción hizo la denuncia en Los Leuco.

La denuncia que explotó sobre la expresidenta Cristina Kirchner, donde se señaló que no declaró 22 plazos fijos con más de US$ 5 millones, es la punta del iceberg, según explicaron en Los Leuco.

Silvina Martínez, abogada de la diputada Margarita Stolbizer y denunciante en la causa, agregó que a la exmandataria le encontraron “14 propiedades que nunca declaró”. En ese sentido, destacó: “En algunos casos informó un terreno pero en él había 3 ó 4 casas sin informar”.

Por su parte, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, apuntó contra Lázaro Báez, a quien se señala como el socio de Cristina. Sin embargo, para la funcionaria el empresario no estaba a la par de la expresidenta sino que era su “empleado”. “Era un prestanombres”, disparó y agregó: “El dinero es de los Kirchner, por eso pedimos que la señora sea indagada en la causa por la ruta del dinero K”.

En ese sentido, Alonso sostuvo: “Le encontramos al exsecretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, más de 60 propiedades radicadas en Miami, Estados Unidos. Esas casas son de la exfamilia presidencial”. Mientras tanto, dijo que están trabajando en “recuperar esos activos”.

Luis Juez, embajador argentino en Ecuador, formó parte de la mesa redonda de debate y cuestionó: “Si hay que refundar la Justicia, hay que hacerlo en serio”. Esa cuestión fue considerada como fundamental por Alonso. “Los tribunales y los jueces son los personajes con pero imagen en la sociedad”. Y pidió: “Las declaraciones juradas de los magistrados debe ser pública”.

Por su parte, el escritor Martín Caparrós apuntó a que los temas de corrupción son un parte “significativa pero no decisiva del asunto” de fondo.

Según se denunció esta última semana, Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, le ocultaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Oficina Anticorrupción 22 certificados de plazos fijos por 25 millones de pesos (unos US$ 5 millones a tipo de cambio de aquél momento).

Fue después de la muerte de Néstor Kirchner en 2010, cuando el tipo de cambio era de $4.6 por dólar y la exfamilia presidencial empezó a tramitar la sucesión del exmandatario.