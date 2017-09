Laura Diz: “Los padres de niños con Altas Capacidades sentimos un total abandono”

La psicóloga social Laura Diz, madre de dos niños con Altas Capacidades se refirió en la 99.9 a la primera Asesoría para la Defensa de los Derechos de los Niños que tienen esta particularidad y señaló que “se piensa que son chicos que saben todo, que nacen sabiendo, cuando en realidad, lo que pasa es que aprenden distinto y su cerebro también es diferente biológicamente”.

La creación de la primera Asesoría para la Defensa de los Derechos de los Niños con Altas Capacidades lleva a que un tema sensible pueda tomar notoriedad. Generalmente, el planteo de la inclusión se plantea para las discapacidades, pero cuando se trata de niños con Altas Capacidades, no hay ningún tipo de abordaje en el ámbito educativo, por ejemplo.

La psicóloga social y miembro de la Comisión organizadora de Embajadores Altas Capacidades Argentina, Laura Diz dio un completo panorama en la 99.9 de lo que sucede con estos chicos y de las necesidades concretas que tienen: “la Ley Nacional de Educación tiene un artículo que dice que las jurisdicciones tienen que encargarse de generar programas para la detección y abordaje de estos niños. Más de la mitad de las provincias del país lo replican en sus leyes provinciales con un artículo similar y aún así, las autoridades no reconocen esa legislación y muchos de ellos la desconocen. Los que la conocen, no aplican programas por distintos motivos”, explicó.

También hay un problema particular que tiene que ver con los mitos generados alrededor de las altas capacidades: “se considera que son genios e incluso las notas expuestas en estas horas muestran un niño con lentes y un pizarrón detrás generando un debate sobre esa imagen. Así no son los niños con alta capacidad, en realidad los padres tampoco quieren mostrar a sus hijos por el miedo a que los etiqueten ya que esto sucede”, dijo.

Lejos de ese estereotipo, lo que en realidad tienen es una forma distinta de aprender: “se piensa que son chicos que saben todo, que nacen sabiendo, que realizan fórmulas matemáticas impresionantes. En realidad, lo que pasa es que aprenden distinto y su cerebro también es diferente biológicamente porque tiene áreas más grandes y desarrolladas. Funciona distinto porque tiene un menor desgaste cuando es más usado su cerebro”.

Incluso aclaró que no se trata sólo de genios matemáticos, sino que sus posibilidades pueden pasar por diferentes campos: “la capacidad puede estar en distintas áreas del desarrollo. Puede tener un talento académico, pero pueden tener un desarrollo excepcional en el área lingüistica, en lo artístico, en lo emocional, en la inteligencia naturalista; son varias áreas donde se puede destacar”.

Ante este panorama, el problema principal se presenta en la escuela: “un niño con alta capacidad no se puede fabricar sobre estimulandolo, pero cuando llegan al colegio se piensa el chico se debe destacar y mostrar en sus trabajos esas capacidades pero uno no anda mostrando todo el tiempo lo que es”. El marco concreto para los chicos con Altas Capacidades, se debe generar en la escuela, pero nadie está preparado para ello: “si un chico tiene un talento motriz o deportivo, lo mandás a hacer el deporte que le gusta; pero con un niño que tiene un razonamiento lógico excepcional se supone que las respuestas las tienen que tener en la escuela. En este país, en la formación académica de los docentes e incluso pediatras, psicopedagogos y neurólogos; las altas capacidades no se abordan en esa instancia”.

La Asesoría que se ha formado, pretende generar conciencia sobre estos temas, pero principalmente que el estado tenga una política concreta al respecto: “los padres sentimos que hay un total abandono porque tampoco el estado genera ninguna herramienta”, finalizó.