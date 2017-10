Laura Solari: “Pedimos el sobreseimiento de los tres imputados por el crimen de Lucía Pérez”

La abogada de los tres acusados del crimen de Lucía Pérez, Dra. Laura Solari, habló en la 99.9 sobre el escrito que han presentado considerando que la acusación de la fiscal María Isabel Sánchez no se sostiene con los informes presentados, especialmente el último de los peritos de la Corte. “el aprovechamiento nunca existió”, agregó.

La defensa de los tres imputados en el crimen de Lucía Pérez ha pedido el sobreseimiento después del informe que presentaron los peritos de la Corte y que van en contra de las propias imputaciones que presentó en su momento la fiscal María Isabel Sánchez. La abogada de los imputados, la Dra. Laura Solari, habló en la 99.9 sobre la decisión y destacó que “presentamos un escrito pidiendo el sobreseimientos porque no se encuentra acreditado los sucesos que la fiscal les ha imputado. En principio estamos hablando del abuso sexual seguido de muerte”. Luego agregó: “el último informe de los peritos de la Corte explicó claramente que ha quedado desacreditada esta teoría y se había pedido la elevación a juicio con es carátula, por eso solicitamos el sobreseimiento”.

Lo que basó la teoría de la fiscal fue el informe de autopsia presentado por la Dra. Carrizo y la abogada señaló que “en su momento dijo que había sido un abuso sexual que aparentaba ser practicado por un miembro diferente al miembro sexual masculino. Eso fue lo que dijo la autopsia, junto con otras consideraciones que incluían dos hipótesis de muerte. Una era esa introducción violenta en el cuerpo de la joven y se planteó la posibilidad de una muerte por sobredosis”.

La fiscal decidió aferrarse a esa primera teoría y además, agregó palabras desafortunadas que llevaron a que el caso tomara repercusión internacional, pero no tuviera un respaldo real en los informes técnicos: “lo que dijo la Dra. Sánchez después fue una exacerbación de lo que se había informado utilizando la palabra “empalamiento” que no es lo que sucedió. La conferencia de prensa fue sumamente desacertada y dejamos que los hechos transcurran. La autopsia decía algo similar pero no en esos términos ni con la subjetividad de esa famosa conferencia de prensa”, agregó Solari.

Mientras esperan que la resolución de la justicia les sea favorables, también aclaró algunos puntos respecto de la víctima: “creo que Lucía era una joven, víctima de varias situaciones. Era sumamente vulnerable por su adicción y eso es ajeno a los imputados, el aprovechamiento nunca existió”, sentenció.