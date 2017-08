Lava Jato: 8 arrepentidos declararán en la Argentina

El 13 de setiembre declarará por primera vez aquí uno de los valijeros del escándalo Lava Jato en Brasil. Aunque se viene una ronda de declaraciones que incluye a siete arrepentidos del capítulo Odebrecht.

El 13 de septiembre próximo declarará por primera vez ante la Justicia argentina Rafael Angulo López, uno de los valijeros de escándalo Lava Jato en Brasil, aunque se viene una ronda de declaraciones que incluye a siete arrepentidos del capítulo Odebrecht.

Hasta el momento, la Justicia sólo obtuvo la declaración del cambista Leonardo Meirelles y su ex jefe Alberto Youssef, y las mismas sirvieron para incrementar las sospechas sobre el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, sospechado de haber cobrado mediante transferencias bancarias unos 850 mil dólares de Odebrecht por su inclusión en la licitación de las obras del soterramiento del tren Sarmiento.

Pero mientras se esperan las revelaciones en base a documentos sobre transferencias bancarias que pudiesen involucrar a ex funcionarios y actuales, y se avanza sobre intermediarios como el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, ahora la Justicia obtendrá de primera mano los testimonios.

Angulo López, de nacionalidad española, es un confeso valijero del escándalo Odebrecht que reconoció haber pagado sobornos en Brasil y América Latina para que esa empresa pudiera acceder a obras públicas.

El español fue nombrado por Meirelles en su declaración de semanas atrás como uno de los valijeros de Odebrecht: según tiene por acreditado la Justicia, aquel registra una salida por el Puente Internacional Tancredo Neves, el 26 de marzo de 2008, pero llamativamente no tiene anotado cuándo y por dónde ingresó a la Argentina.

Mientras esa videoconferencia ya tiene fecha para el próximo 13 de septiembre, el fiscal Federico Delgado pidió otras siete que aguardan la convalidación del juez federal Sebastián Casanello.

Es que todas se dan en el marco de la causa por la cual se sospecha del pago de sobornos de Odebrecht a AySA para acceder a la obra de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas, en la localidad de Zárate, que a su vez está sospechada de abultados sobreprecios.

No obstante, lo que puedan decir los arrepentidos puede ir más allá de esa obra concreta pues fue la propia empresa la que reconoció haber pagado 35 millones de dólares en sobornos para acceder a obras en Argentina.

El fiscal Delgado pidió esta semana tomarles declaración testimonial por videoconferencia a Angela Palmeira, Olivio Rodriguez alias “Gigo”, Ricardo vieira, Luiz Antonio Mameri, Hilberto Mascarenhas da Silva, Luis Eduardo Soares y Marcio Faria da Silva.

Palmeira era una empleada de carrera en Odebrecht que fue designada al frente del área encargada de los pagos de “propinas”, esto es sobornos, a nivel trasnacional y es una de las que se acogió a la delación premiada, la figura del arrepentido en Brasil en el escándalo Lava Jato.

Los demás también tenían ese rol en a empresa y todos están incluidos en la lista de mas de 70 delatores que tiene el gigante Lava Jato en Brasil y que demostró una cadena de pagos ilegales que tenían como beneficiarios a directivos políticos de ese y otros países.