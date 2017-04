Llega la presidenta de Suiza y podría anunciar inversiones

Doris Leuthard viene acompañada por empresarios.

Por primera vez en la historia de los dos países, un presidente de Suiza llegará a la Argentina. Hoy arribará Doris Leuthard, en una visita con unos 25 empresarios en la que se podrían anunciar inversiones. La presidenta, de 53 años, estará en Buenos Aires hasta el jueves y se reunirá con Mauricio Macri y varios ministros de las áreas de Hacienda, Finanzas, Energía, Transporte y Medio Ambiente.

Fuentes diplomáticas destacaron a LA NACION su relevancia por ser “la primera vez que un presidente de Suiza visita la Argentina”. Leuthard, miembro del Partido Demócrata Cristiano suizo, fue elegida consejera federal el 14 de junio de 2006.

Se espera que, al estar acompañada por una importante delegación de empresarios, haya algún anuncio de inversiones por parte de ese país. Suiza, según cifras locales, es el sexto inversor extranjero directo en la Argentina, que es el tercer destino para los capitales de ese país en la región, después de México y Brasil. Datos suizos indican que el stock de inversión de ese país en la Argentina llega a 4300 millones de francos suizos, equivalentes a US$ 4345 millones.

Meses atrás, el embajador Hanspeter Mock destacó en declaraciones periodísticas que “Suiza es el sexto inversor en la Argentina y ese dato es poco conocido, pero revela la intensidad del intercambio comercial entre ambos países”.

“Las empresas suizas farmacéuticas, de cemento y de alimentación hoy se están beneficiando de un marco regulatorio favorable, lo cual es una buena noticia, porque no sólo puede favorecer el intercambio sino que también puede desembocar en inversiones, puestos de trabajo y crecimiento del país”, expresó Mock.

Un avance clave en términos bilaterales fue el restablecimiento de la vigencia del tratado para evitar la doble imposición tributaria, que había sido denunciado por la Argentina en 2012 y se reimplantó a fines de 2015. En este contexto, ya está en funcionamiento también el acuerdo de intercambio fiscal a petición, que se transformará en automático cuando comience a funcionar el acuerdo multilateral de la OCDE y otros países desarrollados comiencen también a compartir información.

El año pasado, el entonces ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, se había reunido con el viceministro para Asuntos Financieros Internacionales del Departamento Federal de Finanzas de la Confederación Suiza, Jorg Gasser, para firmar documentos que ponían en marcha estos mecanismos de cooperación fiscal.

El director de la consultora DNI, Marcelo Elizondo, dijo a LA NACION que hay unas 80 empresas suizas que operan en el país, que brindan empleo directo a unas 23.000 personas y trabajan en diversos sectores, sobre todo en alimentos, agricultura y ganadería, maquinaria y equipos y comercio.

Las exportaciones argentinas a Suiza en 2016 fueron de 1141 millones de dólares, y las importaciones, de 515 millones, según detalló el ex presidente de la Fundación Exportar.

“Suiza ha crecido en relevancia para las exportaciones argentinas, al punto de haber sido en 2016 el noveno mercado para la Argentina en el mundo, mientras era el vigésimo quinto mercado en 2012”, explicó.