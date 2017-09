Los polémicos casos de desapariciones en Estados Unidos

Los desaparecidos han tenido la fortuna de ser encontrados después de tiempo, pero autoridades comentan, que no todos los casos relacionados con desapariciones o secuestros logran tener el mismo fin.

Las desapariciones de personas menores de edad son numerosas dentro de los Estados Unidos, aunque los informes indican que un gran porcentaje ha logrado ser encontrado o liberado después de investigaciones especiales, aunque a muchos desaparecidos no les ha sonreído la suerte y no logran ser encontrados por sus familiares.

Según el FBI, en sus archivos hay miles de casos de menores que permanecen desaparecidas en la actualidad, pues en Estados Unidos se registran cerca de 800 mil desapariciones entre niños y adolescentes al año, de los cuales 200 mil son secuestrados por familiares y 58 mil por personas desconocidas o delincuentes.

Autoridades estiman que 3 de cada 4 niños desaparecidos, son privados de la vida en las primeras tres horas.

En el 2013, un ejecutivo del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en Estados Unidos (NCEMC) mostró estadísticas donde se reportaban 2,000 casos de desapariciones al día, de las cuales el 80 por ciento de los casos estaba relacionado con jóvenes que emprendían la huida, mientras que el 1 por ciento está relacionado con las desapariciones que después de cierto tiempo logran ser encontrados.

Dentro de los casos más sonados en Estados Unidos se encuentra el de un niño que reportaron desaparecido y fue encontrado 20 años después, Richard Wayne Landers Jr. fue secuestrado por sus abuelos paternos por más de dos décadas cuando su madre estaba desempleada y vivía en un vehículo.

Landers vivió con sus abuelos desde que nació pero después de una disputa por la custodia, los abuelos decidieron sacarlo de la casa y huir a Minnesota.

En otro caso dentro de las desapariciones en el país, tres mujeres fueron encontradas después de 10 años de su desaparición y haber sido dadas por muertas.

Amanda Berry desaparecida cuando tenía 16 años en el 2003, Gina DeJesus con 14 años en el 2004 y Michelle Knight a la edad de 20 años en el 2002. Las autoridades lograron dar con su paradero después de que una de ellas realizara una llamada telefónica e identificaba a su secuestrador y su ubicación en Cleveland.

En los casos anteriores, los desaparecidos han tenido la fortuna de ser encontrados después de tiempo, pero autoridades comentan, que no todos los casos relacionados con desapariciones o secuestros logran tener el mismo fin.

Tal es el caso de una joven de Texas, que fue reportada desaparecida recientemente en el 2016. Naomi Rodríguez era empleada de un McDonald’s en la ciudad de Harlingen y después de siete meses las autoridades no han logrado dar con su paradero.

Lo único que se sabe en relación a la desaparición de Rodríguez, es que el día en que desapareció, se le vio salir de su turno para abordar un vehículo que no logró ser captado por las cámaras del lugar.

Según datos proporcionados por el NCEMC, el caso más antiguo de desaparición fue el de un niño de cuatro años que fue visto por última vez en 1983 y su caso no ha logrado ser cerrado.

Con el tiempo, los familiares pierden las esperanzas de encontrar a su persona desaparecida, aunque las autoridades exhortan a seguir pendientes porque todo es posible.