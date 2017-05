Los taxistas de Madrid y Barcelona comienzan su protesta contra las plataformas como Uber y Cabify

Con el planteamiento de paralizar Madrid y Barcelona han comenzado los taxistas su manifestación contra las plataformas de transporte alternativo como Uber y Cabify, que nada más empezar se topó con una pequeña carga policial en la calle Atocha.

La Policía Nacional ha reducido a un manifestante unos quince minutos antes del inicio y su actuación era contestada por los taxistas al grito de ‘Fuera, fuera’, y ‘Somos taxistas, no terroristas’, según recoge Europa Press. A partir de ese momento, el ambiente se caldeaba en el entorno de la estación madrileña y los agentes intentaban dispersar al grupo trabajadores del taxi más alborotado.

Las numerosas bengalas ya advertían de que no se trataría de una protesta silenciosa. Es “la mayor movilización del taxi de nuestro país”, decían. “Una jornada sin precedentes”, sentenciaba el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de España, Julio Sanz. Y es que se han aunado profesionales de Barcelona, Málaga, País Vasco, Aragón, Zaragoza, Murcia y Canarias.

Las primeras estimaciones calculaban aproximadamente unos 20.000 manifestantes, pero la cifra parece que se ha quedado corta por el apoyo en todo el ámbito nacional.Arrancada ya la manifestación, liderada por una decena de taxis, han sonado las primeras tracas, petardos y voladores, y han expandido las primeras pancartas a la vez que la multitud hacía sonar sus bocinas y silbatos y tambores.

Los carteles ondenan con su principal reclamación: ‘Exigimos que se cumpla la ley. No VTC’, en alusión a las autorizaciones para los vehículos con conductor, pero sin licencias como las de los taxis. Banderas de diferentes Comunidades Autónomas se suman en el discurrir a las camisetas con mensajes de protesta. En ellas, estampadas, desde cucarachas negras representando a las VTC hasta mensajes como Save the taxi o Prohibido rendirse.

Se apoyan con cánticos y gritos de lucha ya se el sonado “Sí se puede” o “Contra la corrupción del PP”. Los taxistas se defienden. Admiten que a día de hoy están cubriendo servicios mínimos gratuitos, la voluntad “terminar con la imagen del taxista pesetero”.

La protesta transcurre por el Paseo del Prado hacia la Plaza de Nepturo, coreando “el taxi unido, jamás será vencido” o “manos arriba, esto es un atraco”. No han podido manifestarse ante el Congreso de los Diputados, pero las bengalas, el olor a pólvora, los pitos, silbidos y tambores han continuado sin cesar para hacer llegar su voz hasta la Cámara Baja, que quieren que normalice la situación de los VTC. Representantes del sector del taxi tienen ya confirmadas reuniones con los portavoces de Fomento para intentar llegar a un acuerdo. Uno de los orígenes del conflicto está en la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT ) en 2013.

Entonces se incorporó la posibilidad de establecer una proporcionalidad entre las autorizaciones VTC y las licencias de taxi cuando estas estuvieran contingentadas por los correspondientes ayuntamientos.

Los taxistas luchan porque entienden que las aplicaciones móviles de transporte no cumplen con la proporción regulada de un vehículo cada 30 taxis. “Somos demasiados, no se podrá conciliar nada si todos no tenemos las mismas reglas”, ha subrayado uno de los representantes del colectivo.

Así, los taxistas hacen huelga hoy ante el avance de las plataformas como Uber y Cabify a las que acusan de competencia desleal. En Madrid, serán 12 horas de paro, desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, mientras que en Barcelona serán 24 horas de huelga. “Simplemente exigimos el cumplimiento de la ley”, ha afirmado Andrés, un taxista procedente de Badalona que lleva 32 años como profesional, “la legislación está de nuestra parte, no entendemos cómo se ha llegado a esta situación de abuso que se está dando desde hace 8 años”, ha añadido.

Por otro lado, en el aeropuerto barcelonés de El Prat, los últimos taxis abandonaron sus paradas a las seis de la mañana y desde entonces únicamente prestan servicios dos vehículos para personas con necesidades especiales o problemas de movilidad, bajo la supervisión de un piquete de huelguistas.

Miembros de este piquete han explicado que, en total, hay cerca de un centenar de vehículos en el área metropolitana de Barcelona dando estos servicios especiales porque su intención no es dejar sin transporte a personas que no pueden prescindir de ellos. Entre las demandas del sector del taxi se solicita a Fomento y a la Administración madrileña buscar de manera urgente alternativas al cumplimiento de la normativa por parte de las plataformas de transporte de viajeros, Uber y Cafity, para acabar con su competencia desleal.

Con las demandas de los taxistas se solidarizado el colectivo de los estibadores, que denuncian lo que denominan como decretazo en contra de la estiba. Están en Madrid desde el pasado 27 de marzo y ahora esperan luchar contra el decreto del Gobierno con las negociaciones de su patronal, “pero ahora estamos aquí, apoyando a otros colectivos como hemos hecho en toda nuestra historia. Nos solidarizamos con su causa”, afirma uno de sus portavoces.