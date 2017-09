Los testigos clave del caso Maldonado que responden a grupos K

Declararon que vieron al joven los días previos en Esquel. Tienen vínculos con el kirchnerismo.

Algunos de los testigos claves presentados por el CELS ante el Tribunal Federal de Esquel, en el marco de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, tienen fuertes y probados vínculos con el kirchnerismo. Al menos uno de ellos recibió una casa en Santa Cruz, mientras que otro todavía cobra un sueldo municipal de la misma provincia, los demás forman parte de radios comunitarias y organizaciones ultra K que responden a Martín Sabbatella.

Estos testigos relataron dos momentos claves para la investigación. Unos dijeron haber observado cómo Gendarmería se llevó al joven el 1 de agosto. Otros, aseguran que entre el 27 de julio y el 1 de agosto Maldonado estuvo primero en El Bolsón y después en Cushamen. El ya separado juez federal, Guido Otranto, aceptó esa versión.

Por otro lado, el testigo Ariel Garzi, el autor de la llamada al celular chileno del 2 de agosto que fue contestada por 22 segundos, le reconoció a Clarín que él nunca dijo haberse encontrado con Maldonado el 30 de julio. Detalló que el tatuador no le reveló a ningún conocido que viajaría a Cushamen, incluyendo a su propia familia. Esta aclaración hecha por tierra las versiones que daban por establecido que Maldonado anunció en El Bolsón su partida el 30 de julio.

Claudina Inés Pilquiman es la mujer que declaró que un grupo de gendarmes cargaron un bulto a una camioneta. De acuerdo a su testimonio, los agentes formaron una barrera para impedir la visión de un intercambio del cuerpo de una Ford Ranger a un camión Unimog.

Pilquiman, vinculada a la comunidad de Resistencia Mapuche en Cushamen, mantiene lazos con grupos ultra K de El Bolsón. Participa de manifestaciones alentadas por el kirchnerismo y organiza eventos políticos de este color. En 2010 recibió de parte del gobierno de Santa Cruz, una casa de tres dormitorios en Puerto Deseado. En el Boletín Oficial de la provincia del 12 de octubre de 2010, puede leerse que Pilquiman es una de las adjudicatarias del Plan 30 Viviendas en Puerto Deseado.

Marisa del Carmen Manquelef es otra de las testigos de la defensa, encargada a Victoria Heredia. Manquelef pertenece a organizaciones mapuches y es asidua a la actividad social y política que irradia Pilquiman. Manquelef hasta la actualidad recibe un sueldo del área de Medios del Municipio de Puerto Deseado.

Andrea Yanina Aleuy dijo que vio a Maldonado el 27 de julio en una peña folclórica de FM ALAS. “Estaba ahí entero”, recordó Aleuy. Curiosamente, el 1 de agosto, no se acordó de Maldonado en su cuenta de Facebook y solamente celebró que hubieran liberado a su amiga Soraya Guitart, una de las referentes de Resistencia Cushamen, detenida por Gendarmería Nacional afuera del Pu Lof a las 10,30. En los actos púbicos, Guitart insiste en manifestar que ella vio con sus propios cómo se llevaban al joven los gendarmes, aunque en privado le reconoció a este diario que no había sido testigo de estos hechos.

María Eva Barabini Parodi no estuvo en la justicia, pero también contó que el tatuador se hallaba en El Bolsón el 27 en el evento de FM ALAS. “Estaba impecable, perfecto, caminaba muy bien, se relacionaba con la gente maravillosamente”, dijo a los medios locales. La mujer vive en El Bolsón pero es de Junín de los Andes. Integra el grupo que administra la radio comunitaria en donde convergen tendencias políticas ultra K con mapuches. Sus vínculos con el kirchnerismo son conocidos en la localidad. Hay fotografías de ella junto a los hermanos Seguí (Mariano, Gonzalo y Pablo) de esa ciudad, quienes tienen comunicación directa con Sabbatella.