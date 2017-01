Lucas Fiorini: “No da para más la situación en el Frente Renovador porque tienen otra visión”

El concejal Lucas Fiorini habló sobre su expulsión del Frente Renovador. Aseguró que no ha sido fácil pero que, después de tomarse unos días para reflexionar junto con el concejal Carrancio, han decidido formar un bloque propio. También confirmó su convencimiento respecto de las decisiones que tomó que lo llevaron a esta situación.

El concejal Lucas Fiorini habló con la 99.9 respecto de su situación en relación con el Frente Renovador. Aseguró que no han sido días fáciles, desde que la dirigencia del partido decidiera separarlos del mismo a él y al concejal Carrancio. Aseguró que desde algunos sectores han sido injustos, porque las decisiones que se tomaron en la ciudad iban en consonancia con lo que el Frente Renovador fue haciendo a nivel nacional y provincial; y que no se mide con la misma vara lo que sucede a nivel provincial que a nivel local.

Aseguró que no está bien que “desde Buenos Aires juzguen de esa manera a dos concejales que de buena fe hemos tomado decisiones que creemos buenas para la ciudad. Estas decisiones tenían que ver con que la temprorada no empiece mal, incendiada, con paros, bueno esa fue la decisión que uno toma… Y yo sé que a veces el camino correcto no es el más fácil, tomar decisiones que no sean demagógica u oportunistas, pero sé que es lo que teníamos que hacer, y entonces que se tenga esta manera de juzgarnos, nos parece injusto“.

En este sentido, explicó que tuvo su propio proceso: “yo tomé una decisión que fue dejar pasar unos días, aunque pueda ser tomado como conceder, sino porque creo mucho en plantear las cuestiones para adelante, en no entrar en peleas que tienen que ver con el vedetismo, que me parece que en la política son bajas. Pero no da para más la situación en el Frente Renovador porque evidentemente tienen otra visión, y si tienen otra visión es por eso que con Carrancio tomamos la decisión de hacer un bloque que nos va a dar más autonomía y nos va a permitir trabajar con más libertad“.

Sobre la cuestión de si esta ruptura lo lleva hacia cambiemos, especialmente hacia el Ministro Joaquín de la Torre, Fiorini aseguró que “no puedo decir todavía un final de la película porque no existe digamos“, y agregó: “si me hubiera quedado callado la boca hubiera sido más cómodo , nosotros dimos un salto que tiene cierta incertidumbre, pero bueno no puedo decir cómo va a terminar. Sí es cierto que tendremos más autonomía, que nos va a permitir articular mejor con el gobierno, y que yo tengo una muy buena relación con Joaquín de la Torre.”

Finalmente, sobre la decisión en custión que llevó a esta situación, Fiorini explicó que se tomó la decisión de votar como se votó porque sino “lo que iba a pasar es que la temporada iba a empezar marcha atrás, y no es menor, porque cómo empieza la temporada te marca un poco después todo el año. No es que el año dependa nada más de la temporada, pero tiene toda una señal que después implica un movimiento positivo o no para adelante, y aparte porque Mar del Plata es el epicentro de la Provincia de Buenos Aires en verano y entonces un caos en Mar del Plata, o una situación muy difícil en este verano le pegaba de lleno a la gobernadora, y me parecía que eso no correspondía“. Al final, resumió: “Yo no quiero estar juzgando , creo que nosotros lo pensamos bien, nos tomamos unos días, pero creo que hemos tomado la decisión correcta, no podíamos estar más dentro de un espacio que empezó a emitir señales que no eran las correctas que uno tenía cuando empezó”.