Lufthansa y EasyJet van por Alitalia

QUIEBRA. Mostraron interés en la aerolínea, que se declaró insolvente en mayo.

Ayer venció el plazo para presentar opciones de compra para la alicaída aerolínea Alitalia. De acuerdo con la empresa, siete firmas manifestaron interés en quedarse con sus operaciones, aunque sólo dos de ellas revelaron su identidad: la alemana Lufthansa y la low cost británica EasyJet .

La propuesta de Lufthansa abarca parte de la red mundial de trayectos y conexiones directas de Alitalia en Europa . La alemana tiene como objetivo transformar Alitalia en “NewAlitalia”, una empresa que tendría perspectivas económicas sostenibles, a diferencia de su versión actual, que se declaró insolvente en mayo.

“Lufthansa ha optado por no formular una oferta por la aerolínea completa, pero manifestó interés en algunas partes de la red global y de las conexiones directas” en Europa e Italia , señaló en un comunicado la firma, que declinó brindar otros detalles en vista de un acuerdo de confidencialidad suscripto con los administradores italianos.

Sin embargo, un reporte del diario Corriere della Sera detalló que Lufthansa ofreció unos 500 millones de euros (US$ 590 millones de dólares) por la tajada que le interesa de Alitalia. La oferta prevé la eliminación de unos 6000 puestos de trabajo (el 54% del total) y el cierre de algunos trayectos de corta y media distancia, de acuerdo con el diario.

La semana pasada, Lufth-ansa acordó pagar unos 210 millones de euros (US$ 250 millones) para adquirir gran parte de la flota de Air Berlin, que, al igual que Alitalia, estaba mayormente en manos de la compañía de los emiratos árabes Etihad, que decidió dejar de invertir en las aerolíneas europeas con pérdidas.

En este marco, Carsten Spohr, presidente de Lufthansa, manifestó que la compra de Alitalia, como existe hoy, “no está en debate”, pero añadió que “si hubiera una oportunidad de crear una nueva Alitalia, entonces Lufthansa, como la número uno en Europa, estaría interesada en las conversaciones”.

Por su parte, EasyJet, una de las principales aerolíneas de bajo costo en el mundo, también reveló que había presentado una propuesta de interés sobre parte de los activos de Alitalia y, al igual que su par alemana, se llamó a silencio. “No hay ninguna certeza en esta etapa de que se llevará a cabo la transacción. EasyJet proporcionará una actualización de la información cuando corresponda”, informó.

Ambas propuestas van en contra de los deseos del gobierno italiano, que busca impedir el desmembramiento de la empresa. El gabinete del primer ministro Paolo Gentiloni decidió ampliar un crédito puente que le otorgó para asegurar su operación hasta septiembre de 2018 y posponer el plazo para completar la venta hasta fines de abril.