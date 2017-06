Luis Gasulla: “Ducler fue el financista de la clase política dirigente de finales de los ´90”

El periodista Luis Gasulla habló en la 99.9 sobre la entrevista que le brindó Aldo Ducler y que fue la última antes de su fallecimiento. Confirmó la constante paranoia en la que vivía la familia y aseguró que “prácticamente lo mató la indiferencia del gobierno, Macri nunca quiso destapar la olla y veremos si eso cambia con la muerte de Ducler”.

http://noticiasyprotagonistas.com/wp-content/uploads/2017/06/LUIS-GASULLA-08-06-2017.mp3

Los datos que podría haber aportado Aldo Ducler sobre el manejo de los fondos de Santa Cruz, han entrado en una nueva instancia luego de la muerte del financista. Justamente, el último periodista que pudo entrevistarlo fue Luis Gasulla que habló a través de la 99.9 contando su experiencia: “el reportaje se dio a fines de septiembre del año pasado. Tardé medio año en conseguirla, hablando justamente con su hijo. Habló de varios puntos que hoy están en la opinión pública nacional”, explicó.

En cuanto a la imagen que tenía Ducler sobre si mismo, agregó que “se definía como un intermediario financiero que estuvo en el ojo de la tormenta y cayó en desgracia luego de la causa judicial donde quedó imputado por lavar dinero del cartel de Juárez donde después fue sobreseído. Esperaba que con el cambio de gobierno y el proyecto de ley del arrepentido, volvería a negociar información que sea conveniente para el estado argentino y conseguir así un beneficio económico además de limpiar su nombre después de tanto tiempo donde la clase política que conoció, le dio la espalda”.

Las repercusiones no tardaron en llegar desde el arco político con algunos, como Aníbal Fernández que negaron conocer cualquier tipo de información o Zanini que trató de despegar a Ducler de Néstor Kirchner: “Zanini dijo que Ducler no era el financista de Kirchner y él mismo lo dijo, fue el financista de la clase política dirigente de finales de los 90 entre los que estaba el ex gobernador Kirchner. Fue un personaje fundamental en el manejo de los fondos de Santa Cruz, pero hay otros que también participaron”, advirtió Gasulla.

Lo real es que la sensación de estar amenazados era permanente para la familia de Ducler y no consideró el periodista que fuera algo descabellado: “me consta que vivían paranóicos, sintiendo amenazas o situaciones extrañas como las definió Juan Manuel Ducler. Es muy probable que haya pasado porque los servicios de inteligencia actúan así en la Argentina. A los 75 años de edad, las presiones, el estrés, el temor y el miedo tienen consecuencias; más allá de algunas cuestiones particulares que pasaron el día de su muerte y el contexto de que 48 horas antes presentó el escrito en la UIF. Prácticamente lo mató la indiferencia del gobierno, Macri nunca quiso destapar la olla y veremos si eso cambia con la muerte de Ducler”.