Luis Ignoto: “El Municipio nos dará una partida para arreglar maquinaria”

El delegado del Puerto y los barrios del sur, Luis Ignoto, se refirió en la 99.9 a las falencias que tienen en esa zona de la ciudad y las mejoras en las que están trabajando: “en seis meses llovieron más de 600 milímetros y en un día y medio cayeron 250. Lo que hicimos en muchos casos se fue y parte de lo que queremos hacer no se puede realizar”.

Constantemente se posiciona en la escena pública el estado de las calles en los barrios del sur, pero poco se comentan las tareas que se realizan y los problemas por los cuáles no se puede avanzar más rápido en una de las problemáticas más importantes que tienen hoy muchos vecinos de la zona.

El delegado del puerto y los barrios del sur, Luis Ignoto, se refirió en la 99.9 a distintos temas delicados como la cantidad de basura que hay en distintas arterias: “la 9 de Julio en algunos barrios pasa una sola vez y en otros casos entra dos veces por semana. En algunos lugares por el estado de las calles después de las lluvias, no entra porque el camión se encaja por el peso. El EMSUR por su parte hace lo que puede por todos lados con las herramientas que tiene”, aclaró.

Principalmente, más allá de los controles, los vecinos y gente que pasa por el lugar, tienen que tomar conciencia de la necesidad de no tirar la basura en la calle: “la gente de por sí ensucia mucho, hay algunos que tiran la basura en la calle y los perros las destrozan cuando tienen a disposición un cesto de basura. No podemos poner una cámara las 24 horas en ciertos lugares para controlar quienes tiran y quien no, no podemos tener una persona para controlar la cuadra”. Por otro lado, el delegado agregó que “otro de los problemas que tenemos es que los cartoneros utilizan determinados lugares para seleccionar y acomodar el carro, pero lo que no usan la dejan tirada. También vemos autos que pasan, tiran basura y se van”.

Los problemas con las calles vienen de antaño porque la maquinaria no está disponible todo el tiempo ya que Ignoto recibió una delegación en la ruina y de a poco tratan de ponerla de pie: “la delegación tiene que tener dos equipos completos de trabajo más uno de repaso. En seis meses llovieron más de 600 milímetros y en un día y medio cayeron 250. Lo que hicimos en muchos casos se fue y parte de lo que queremos hacer no se puede porque, por ejemplo, para mañana hay probabilidad de lluvia nuevamente”, explicó.

En ese sentido advirtió que el gobierno municipal aportará dinero para arreglar maquinaria y dejar equipos de trabajo fijos en la delegación: “hay una orden de compra que Schroeder se comprometió en darnos en estas horas para arreglar dos palas mecánicas y no depender de que nos preste OSSE o el EMVIAL y que nosotros podamos trabajar durante la semana”.

Incluso para repasar las tareas que están realizando y que no se refleje sólo la imagen de lo que falta hacer, Ignoto indicó que “el sábado tuvimos dos frentes de trabajo en Colinas de Peralta Ramos donde se hizo varias cuadras porque estaba más seco. El otro frente fue el Barrio Don Diego que hace tiempo no se ingresaba. En la semana con equipos nuestros y una pala de OSSE trabajamos en Playa Serena, San Jacinto y Barrio Alfar. Ayer lo hicimos en la Escuela 44 con una pala del EMVIAL”.