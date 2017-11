Luis Scolari: “Esperé mucho la detención de Amado Boudou”

El empresario marplatense Luis Scolari habló en la 99.9 sobre la detención del ex presidente Amado Boudou y señaló que “me puse muy contento, porque se empieza a hacer justicia de a poco”.

La detención de Amado Boudou para muchas personas resultó una buena noticia, pero en especial para el empresario marplatense Luis Scolari que estuvo involuntariamente involucrado en los negocios espúreos del ex presidente: “me puse muy contento porque, si bien todavía no se hizo justicia, se empieza a hacer de a poco. Esperé mucho este momento”, dijo en la 99.9 sobre el momento que lo vio esposado.

Además, contó como llegó a relacionarse principalmente con Nuñez Carmona: “teníamos una sociedad desde el 2007 que se dedicaba a la cartelería pública y en ruta. En 2010 tuve un problema de salud y estuve como ocho meses internado. Cuando salí me di cuenta que las cosas no eran como pensaba, porque no me interesaba la pauta política sino la comercial o particular. Empecé a ver cosas extrañas”, recordó.

Desde ese momento empezó a advertir la presencia de Boudou e incluso la falsificación de sus datos: “no había firmado libros de actas y asambleas, cosas que aparentemente al bajarse el peritaje caligráfico se indica que no concuerdan con mi firma y mi letra. Boudou estaba afuera de la sociedad, pero lo habían puesto dentro del holding de empresas del que era presidente o accionista junto con Nuñez Carmona. Son 7 u 8 empresas por donde triangularon un montón de guita”.

Ahora en esta nueva etapa del proceso que se abre, señaló que se presentará como querellante: “yo no quería participar de eso y me dejaron muy mal económica y anímicamente. Mi abogado viajó a Buenos Aires para presentarnos en la causa”, indicó.

De lo que habría comprobación es de las triangulaciones para lavar dinero: “por lo que nos dijeron Carrió y Ocaña que investigaron esto, había triangulaciones con otras sociedades del grupo. Cuando Boudou era ministro de Economía firmaron un acuerdo para armar un Holding e indicó que lo tengan en cuenta para créditos y demás. Fueron unos delincuentes”, sentenció.