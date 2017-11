Luis Tagliapietra: “Siete familias queremos tomar intervención en la causa para ayudar a la jueza Yañez”

Así lo indicó camino a Caleta Olivia Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, en la 99.9. También señaló que “hubo operaciones de inteligencia, pero no entiendo con qué objetivo”.

Los familiares de los tripulantes del ARA San Juan siguen buscando la verdad en medio de tanta incertidumbre y en algunos casos, como el de Luis Tagliapietra, en su condición de abogado buscarán tener una intervención certera en la causa buscando saber donde está su hijo, pero además investigar porque se manejó todo de una forma tan desprolija.

En la 99.9 el letrado explicó que “estoy camino a Caleta Olivia para entrevistarme con la jueza Marta Yañez. Tengo preparada la querella porque somos 7 familias que queremos tomar intervención en la causa para ayudar a la jueza porque tenemos datos que nos pasaron algunos compañeros de la Armada pero que tienen miedo de dar su nombre por posibles represalias”. Lo que indican es que se ha escondido mucha información y le resulta mínimamente sospechoso: “queremos desenmarañar una red de mentiras porque terminan reconociendo cosas a través de filtraciones en los medios”.

A medida que avanzan los días, siguen surgiendo informaciones que generan mucha desconfianza: “internamente uno maneja todas las hipótesis posibles. No termino de comprender los motivos de las filtraciones a la prensa para que todo explote, sumado a las idas y venidas y la mala comunicación de la Armada. No tenía nada de confidencial saber que tenía una batería averiada, terminan reconociendo cosas mucho después y generan incertidumbre”.

Tagliapietra en su momento también se hizo eco de la falsa información sobre el traslado que se estaba realizando del ARA San Juan hacia el puerto de Mar del Plata en los primeros días de la desaparición: “hubo operaciones de inteligencia, pero no entiendo con qué objetivo. Uno de los motivos por los que voy a entrevistarme con la jueza es para esto, hay gato escondido en todo esto”, opinó al respecto.

La intervención de algunos familiares en la causa, según el padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, también tiene que ver con cuidar lo que pueda aparecer como elemento de prueba. “Queremos salvaguardar las pruebas acerca del mantenimiento del submarino y las comunicaciones, entre otras cosas. Independientemente de como termine este asunto, porque hasta que no se encuentre un tornillo estamos esperando que aparezcan con vida. Por más que eso suceda, que es lo que deseo profundamente, no puede quedar así”, anticipó.