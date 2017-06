Luz Alonso Proto: “Carnero escuchó todas las advertencias, pero no le importó”

La abogada de la familia Mendiola, Luz Alonso Proto se refirió en la 99.9 a los alegatos que se realizaron en las últimas horas y donde pidió una condena de 16 años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir sobre Lucas Carnero: “esperamos una pena alta no sólo por cuestiones ejemplificadoras, sino porque no hubo una transgresión de una norma, sino una serie de incumplimientos que terminaron con la vida de una persona”, agregó.

Este jueves se realizaron los alegatos en el juicio contra Lucas Carnero acusado de quitarle la vida al policía Fabián Mendiola al atravesar sin frenar con su vehículo, un control de alcoholemia. Las penas solicitadas tuvieron diferencias entre los damnificados y la fiscalía.

La abogada defensora de la familia Mendiola, Luz Alonso Proto se refirió al tema en la 99.9: “pedimos 16 años de prisión en efectivo cumplimiento y la inhabilitación para conducir por 10 años. La fiscalía solicitó 12 años de prisión y hay otro particular damnificado que representa a la madre de la hija de Mendiola que ha pedido 12 años y 6 meses”, comparó.

Al momento de explicar porque el ministerio público no fue por una pena mayor señaló que “a criterio nuestro la declaración de Carnero terminó de hacernos dar cuenta la mentalidad que tenía, el desprecio por la ley, por la vida y determinados bienes jurídicos. Es tan grave el hecho que amerita los 16 años de prisión, mientras que la fiscalía consideró que por ser joven, no tener antecedentes y que sea en cierto punto inmadura; la pena debería ser menor”.

Mínimamente la postura de la fiscalía es discutible porque había otros elementos agregados a la causa que pusieron a Carnero en una situación compleja: “no había hecho ni el examen práctico ni teórico, además de quedar en duda si se le hizo un psicofísico. Es una licencia que no está habilitada, no hay un examen de aptitud por lo que las autoridades deberían ser más rigurosas con esos controles. Esperamos una pena alta no sólo por cuestiones ejemplificadoras, sino porque no hubo una transgresión de una norma, sino una serie de incumplimientos que terminaron con la vida de una persona”, aseguró la Dra. Alonso Proto.

Los testimonios recogidos durante las distintas jornadas del juicio, llevan a que la familia no tenga dudas sobre la intención de Carnero: “los que compartían el auto con Carnero nos dijeron que eran conscientes de que podían chocar, que tenían miedo de morirse e incluso uno de los amigos, cuando bajó un poco la velocidad, se tiró del auto. Sin embargo, Carnero escuchó todas las advertencias pero no le importó”, sintetizó.