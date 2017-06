Luz Alonso Proto: “Queremos llegar a una sentencia lo antes posible”

La abogada de la familia de Fabián Mendiola, el policía que murió atropellado por Lucas Carnero cuando no quiso detenerse para un control de alcoholemia, Luz Alonso Proto se refirió en la 99.9 al inicio del juicio y adelantó que “lo que discutimos es si los hechos cometidos por Lucas Carnero fueron un homicidio o un homicidio culposo como pretende la defensa de Carnero”.

La muerte de Fabián Mendiola, efectivo policial que fue atropellado durante un control de alcoholemia por Lucas Carnero que ni siquiera redujo la velocidad cuando quisieron detenerlo, ha ingresado esta semana en juicio oral buscando una sentencia próxima. La defensa de la familia de Mendiola está encabezada por la abogada Luz Alonso Proto que habló en la 99.9 sobre los objetivos que perseguirán durante la presente semana.

“Después de dos años de espera comenzamos el debate oral con la presencia de los padres de Fabián Mendiola y quien era su mujer hasta el día del fallecimiento. Lo que discutimos es si los hechos cometidos por Lucas Carnero fueron un homicidio o un homicidio culposo como pretende la defensa de Carnero”, adelantó en principio.

Claro que no están de acuerdo en el planteo que tiene la defensa del acusado y los argumentos resultan sólidos. “Desde mi criterio, la familia y la fiscalía bajo ningún concepto los hechos pueden ser considerados un homicidio culposo, pero la defensa ha adelantado que la discusión se dará sobre este punto. Lo que alegan es que Carnero no tuvo la voluntad y la conciencia de cometer un homicidio; nosotros por el contrario creemos que desde el momento que tenía una licencia de manera irregular, se subió a un auto con un exceso de alcohol en sangre, desde que sus propios compañeros que estaban dentro del auto le decían que frene y no lo hizo. Ni siquiera bajó la velocidad, nunca dejó de acelerar y embistió a Mendiola. De manera arbitraria y voluntaria puso fin a la vida de quien estaba tratando de cuidar la vida de los demás”, explicó.

En el camino, se han encontrado con situaciones insólitas que lamentablemente son habituales en la justicia de nuestro país. “Carnero llega detenido porque desde hace dos años que está en la Unidad Penal 44. El año pasado el Tribunal que interviene le concedió salidas laborales diarias irónicamente a una vinoteca y hemos logrado con la Dra. Martorella que sus salidas sean revocadas porque nos parecía una burla a todos nosotros”, puntualizó Alonso Proto.

Las etapas decisivas se darán en las próximas horas porque pretenden que cuanto antes se llegue a una resolución final: “están previstas 5 jornadas de juicio. La idea es finalizar con los alegatos el jueves, pero se ha demorado la declaración testimonial de uno de los amigos de Carnero por lo que entiendo que el viernes empezaremos con los alegatos y esperamos terminar ese día para tener una sentencia lo antes posible”, finalizó.