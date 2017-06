Mabel: “Somos una ONG y hemos sufrido 800.000 pesos en juicios laborales”

Mabel se desempeña como vicepresidenta de una ONG y se quejó a través de la 99.9 de los juicios laborales que están afrontando con una coincidencia particular: “todos son patrocinados por la misma abogada y ahí es donde me pregunto si no hay mafias”, en referencia a lo dicho por el presidente Mauricio Macri.

Cuando el presidente Mauricio Macri puso en la opinión pública la existencia de mafias que trabajan con los juicios laborales, muchas personas incluso en Mar del Plata sintieron un bálsamo que les llegaba al corazón. Es que algunos, se sienten víctimas de este tipo de accionar y así lo reflejó Mabel quien se desempeña como vicepresidenta de una ONG de asistencia para personas con discapacidad: “tenemos 39 años de trayectoria como centro de día con hogar permanente, contamos con 35 profesionales y no somos improvisados”, indicó en la 99.9.

En su institución, los juicios tienen una cifra delineada y representa mucho dinero: “hemos sufrido estos últimos años juicios y demandas con un monto aproximado de 800.000 pesos y están todos patrocinados por la misma abogada, ahí es donde me pregunto si no hay mafias. Esto nos perjudica muchísimo porque tenemos que restarle cosas a los chicos para pagar los juicios”, explicó.

Después de que el abogado laboralista marplatense Julio Hikilo indicara que no conoce ninguna de las mafias que indicó el presidente, las personas que están sufriendo estas situaciones se sienten un poco más indignadas: “nos preocupa muchísimo y no nos gusta escuchar la hipocresía de los abogados diciendo que esto no existe. Siempre a alguien le quedamos debiendo a costas de los juicios que afrontamos”.

Cuando han planteado este tipo de situaciones, siempre sienten que están sólos por lo que el hecho de que alguien con la repercusión del presidente ponga el tema sobre la mesa les parece justo: “hace 40 años que estamos trabajando y somos todos padres y la gente que tenemos en la escuela es gente mayor. Nos encontramos que nos tratan como viejas locas, pero defendemos con uñas y dientes lo que tenemos para nuestros hijos”. Por último, agregó que “cuando lo dijo el presidente sentimos que alguien podía hacer algo por nosotros, espero que esto salga a la luz”.