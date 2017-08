Mafia de los contenedores: detuvieron a un hombre clave vinculado a “Mr. Korea” y Mariano Martínez Rojas

Se trata de un ciudadano oriental, encargado de la logística de la banda que compró U$S 300 millones a través de la simulación de importaciones.

Detuvieron a una pieza clave de la banda que compró al menos U$S 300 millones a través de la simulación de importaciones durante el kirchnerismo. El arrestado es un oriental acusado de estar encargado de la logística de la organización, que tiene vinculación con Sung Ku Hwang (conocido como “Mr. Korea”), y con el empresario Mariano Martínez Rojas. El empresario argentino tiene pedido de captura en una causa por presunto lavado de dinero a través de 56 empresas fantasma por las que se fugaba plata al exterior. El arresto lo ordenó el juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich.

La maniobra que se investiga en la causa a cargo de Meirovich es a partir de un grupo de personas que simulaban importaciones durante el kirchnerismo, en pleno cepo cambiario. Compraban dólares a precio oficial para importaciones que no se hacían y luego giraban las divisas al extranjero. La organización se encargaba de presentar las DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación) en bancos y autoridades como la Aduana. Así conseguían los dólares a precio oficial. Se calcula que la estafa fue por unos U$S 300 millones, entre 2012 y 2015, y que se usaron una gran cantidad de empresas fantasma.

Ayer declaró en dos causas “Mr. Korea”, uno de los principales cabecillas de la banda de la “Mafia de los contenedores“. Calificó de “mentiroso” a Martínez Rojas, que en una entrevista con TN Central lo había calificado como un “cerebro superdotado” que abría empresas fantasma para las operaciones con las importaciones simuladas. El detenido además dijo ante la Justicia que es falso que haya tenido vinculación con Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray, algunos de los exfuncionarios K que el empresario argentino involucró en sus acusaciones por lavado de dinero.

“Mr. Korea” se entregó este año y era el financista de la llamada “Mafia de los contenedores”, que investiga el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. En esta causa se investigan el presunto cobro de coimas para mover y liberar contenedores que estaban inmovilizados por la Justicia en el puerto de Buenos Aires y de falsificación de los documentos llamados “BL” -Bill of Landing, en inglés- que son como los “DNI” de cada contenedor. Por este caso fue detenido este mes el cuñado de Julio De Vido, Claudio “Mono” Minnicelli, que estuvo prófugo durante nueve meses.