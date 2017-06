Manuela López Menendez: “El Metrobus en Mar del Plata beneficiará a más de 70.000 personas”

La Secretaria de Obras de Transporte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, Manuela López Menéndez, se refirió a la implementación del Metrobus en Mar del Plata a través de la 99.9 y remarcó: “creemos que será tan positivo que podremos conversar en emplearlo por ejemplo, en Champagnat o Juan B. Justo”.

El anuncio del Metrobus en Mar del Plata generó algunas dudas respecto de su funcionamiento y, principalmente, de su implementación en una avenida como Luro por donde se desarrollará la primera de las obras al respecto en la ciudad. La Secretaria de Obras de Transporte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, Manuela López Menéndez, habló al respecto en la 99.9 destacando que “los proyectos de Metrobus que hacemos en todo el país son para mejorar el transporte público. Mar del Plata es una de las ciudades más importantes del país por la gente que tiene”. Según las cifras que ha generado la implementación de la Tarjeta SUBE, “por Luro pasan 26 líneas de colectivo y el Metrobus beneficiará a 70.000 personas y cerca de 340.000 usan el colectivo por día y casi un 20% pasaría por este corredor”.

Incluso más allá de la obra que ya está programada para Juan B. Justo no se descarta aplicarlo en otras arterias de la ciudad: “en Mar del Plata, por la cantidad de habitantes, hay muchas posibilidades de seguir avanzando después de esta primera etapa del Metrobus. Creemos que será tan positivo que podremos conversar en emplearlo por ejemplo, en Champagnat o Juan B. Justo”, anticipó.

La llegada de un Metrobus, no tiene que ver sólo con el tránsito de los colectivos por la ciudad, sino también con obras en toda la zona: “es un proyecto integral que incluye no sólo las estaciones y la mejora de los carriles, sino en todo lo que es el entorno del espacio público con la repotenciación de luminarias, mejorar las veredas y reforestar. En cuanto a las veredas generaremos dársenas de detención a lo largo de la avenida sobre todo en la zona de Avenida Independencia“, explicó López Menendez.

Una de las principales dudas que se planteó en torno a los anuncios, tenía que ver con el ancho de la avenida y la viabilidad para aplicar el proyecto: “los anchos de la avenida son bastante ajustados y el tema de estacionamiento es algo que debemos seguir conversando con el municipio. Se harán dársenas de ascenso y descenso para aquellos que vayan a comprar a los distintos locales”.

Este tema es uno de los que deben abordar y explicar en todas las ciudades donde han implementado con éxito el Metrobus: “el ancho de la avenida es la discusión, en todas las ciudades. Siempre el auto necesitará mas espacio, pero el ancho de Luro no es distinto a los que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires sacando la 9 de Julio. Lo que se hace es prohibir el estacionamiento y hacer las dársenas para ascenso y descenso”, aclaró finalmente.