Mar del Plata: detuvieron a uno de los dueños del ex prostíbulo Madaho’s

Mario Sasiain está procesado por el delito de trata de personas y estaba en libertad dado que la Cámara Federal de Apelaciones le había otorgado la eximición de prisión. El MPF pidió su detención luego de verificarse que allegados al imputado habían contactado a una víctima para intentar modificar su testimonio.

Tras verificarse que allegados a Mario Sasiain, procesado por ser uno de los dueños del ex prostíbulo Madaho’s, habían contactado a una víctima luego de los procedimientos para intentar modificar su testimonio o amedrentarla, el fiscal federal Nicolás Czizik, a cargo de la investigación, solicitó que se revoque la exención de prisión y sea detenido. El juez federal que atiende la causa, Santiago Inchausti, dio lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y la detención se concretó el pasado viernes.

Sasiain estuvo prófugo de la Justicia durante casi tres meses, luego de los allanamientos realizados el 19 de septiembre de 2014, día en que fue clausurado el local, situado en Alem 4285. Entre tanto, su abogado defensor había solicitado ante la Cámara Federal de Apelaciones la eximición de prisión, que fue convalidada por los jueces, por lo que el imputado mantuvo su libertad a cambio de una caución personal de un millón y medio de pesos. De cualquier manera, en diciembre de 2014 se presentó en el Juzgado Federal N°3 y quedó procesado como coautor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, del que fueron víctimas al menos 25 mujeres.

La profundización de la investigación se da en el marco de la causa que llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, que resolvió –en junio de 2016- que debía investigarse el prostíbulo Madaho’s por el delito de trata de personas y no simplemente como una explotación de la prostitución ajena. Son cinco los procesados –además de Sasiain, Daniel Alberto Fay, Mario Alejandro Lafalce, Darío Navarro y Alejandro Farrarello (éste último aún no está firme)- acusados de captar y recibir con fines de explotación sexual al menos a 25 mujeres en situación de vulnerabilidad.