Marcelo Barbieri: “Mardel en Bici tendrá una cuota anual muy accesible”

Marcelo Barbieri es el creador de “Mardel en Bici”, un proyecto próximo a implementarse que consta de bicicletas comunitarias que tendrán un canon anual para su utilización: “tenemos 100 bicicletas preparadas en 10 estaciones”, indicó sobre la aplicación del sistema.

La implementación de un sistema de bicicletas comunitarias en Mar del Plata está próximo a suceder. Su creador es Marcelo Barbieri que habló a través de la 99.9 especificando algunos puntos importantes del servicio que pondrán a disposición a través de la empresa “Mardel en Bici”.

“El sistema comenzó en Francia por los años 60 y fue creciendo cada vez más. Está hoy en más de 300 ciudades del mundo”, indicó inicialmente. Luego abundó: “Argentina lo implementó en Buenos Aires, Rosario y Mendoza y nosotros trataremos de agregar a Mar del Plata”.

De todas maneras, indicó que no será igual que en el resto de las ciudades de nuestro país porque se asemejará más a la forma de manejarlo que tienen en Europa, sin participación del Estado: “hacemos un servicio de bicicletas compartidas igual a Europa pero no es gratis. Nosotros lo que hacemos es manejarlo con un patrocinio. El usuario podrá disponer de bicicletas gratis, pero tendrá que pagar una cuota anual que será muy accesible. El municipio no pone una moneda, al contrario, nosotros pagaremos un canon para la utilización de los espacios”, aclaró Barbieri.

La primera etapa del sistema ya está lista para comenzar a funcionar, pero están esperando distintos pasos legales que puedan darles el visto bueno: “tenemos 100 bicicletas preparadas en 10 estaciones. Comenzaremos en el micro centro, luego al macro centro y nos iremos expandiendo. El usuario tendrá períodos de 30 minutos gratis diarios, es decir que si se toma una bici en un lugar y se deja en otro, al quedar 5 minutos anclada en un lugar, se renueva el período de 30 minutos. Quiero dejar claro que no se trata de 30 minutos por día”, especificó.

Hay un problema que seguramente tendrán que afrontar y es el vandalismo que pueden sufrir las bicicletas. “En las reuniones que tenemos se habla más del vandalismo que del robo que es mucho peor porque es tocar algo de la vía pública dejándolo destruido. Las estaciones tendrán cámaras de seguridad y alarmas antivandalismo. La bicicleta tiene dentro del cuadro un GPS para que sepamos todo y además, tendremos todos los datos del usuario”, explicó acerca de las medidas de seguridad.

En ese sentido, aclaró una particularidad que tendrá “Mardel en Bici” y que no se repite en otros lugares del país: “vamos a ser pioneros en el mundo en un aspecto, el usuario no se hará cargo de lo que pasa con la bicicleta, nosotros nos hacemos cargo de cualquier rotura. Vamos a invertir más de 4,5 millones de pesos, el ciudadano marplatense se tiene que preocupar sólo por utilizar el servicio. Se hace una tarjeta personal y todo lo que pase nos haremos cargo nosotros”, señaló.

La utilización de bicisendas será un factor importante para implementar en un futuro y la llegada de este proyecto puede servir de impulso: “hay ciudades donde comenzó el servicio y no había bicisendas, pero con este emprendimiento finalmente se hicieron”, finalizó.