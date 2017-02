Marcelo Di Pascua: “A veces no me doy cuenta pero estoy peleando contra Tyson”

Después de su denuncia contra el jefe de la Policía Bonaerense Pablo Bressi, el comisario mayor Marcelo Di Pascua habló en la 99.9 y señaló que irá hasta las últimas consecuencias: “tengo la verdad en mis manos y la defenderé hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

El comisario mayor Marcelo Di Pascua volvió a denunciar a Pablo Bressi, actual jefe de la Policía Bonaerense, entre otras cosas por encubrir a una banda relacionada con el narcotráfico. El ex titular de la Departamental Mar del Plata amplió sus conceptos en la 99.9.

“Lo denuncio por encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión funcional de perseguir a una organización delictiva vinculada al narcotráfico y por abuso de autoridad”, puntualizó.

La respuesta inmediata desde el gobierno de María Eugenia Vidal fue decir que también investigarían a Di Pascua, algo que preocupa aún más al denunciante. “Hay un problema institucional. Hago una denuncia grave, seria y el mensaje es que vamos a investigar a Di Pascua porque no denunció en su momento. Quiero pensar que la gobernadora está mal asesorada porque digo en la denuncia que esta información está en una causa federal que se tramitó en Lomas de Zamora y ya estaba denunciado. Desde entonces, el 2013, Bressi me viene siguiendo con diferentes sanciones”, agregó.

Además de hacer la debida aclaración, indicó que tiene otro mensaje de fondo y va destinado a los propios integrantes de la policía: “estas cosas las dicen para la gente, porque saben que no me pueden investigar. El policía que escucha esto, no se va a animar a denunciar a un corrupto dentro de la fuerza”.

En su momento, Di Pascua desbarató una banda de narcos y desde entonces, los cruces con Bressi empezaron a complicarse: “después de que el narco es detenido en la Villa El Pantano, Bressi es designado el nuevo jefe de narcotráfico de la provincia al poco tiempo. Después de todo esto, el juez fallece, el secretario dejó de trabajar y el narco se fue en libertad. Hay muchas cosas raras porque este tipo se llenó de plata vendiendo droga y la policía no se metía”, dijo teniendo en cuenta que operaban bajo la jurisdicción de Bressi.

En esta segunda denuncia por el mismo hecho, las repercusiones fueron más grandes y por eso habrá novedades: “en esta causa donde estaba denunciado Bressi, nadie le dio bolilla y ahora comete un abuso de autoridad relatando una cantidad de hechos no sólo perjudicandome a mí, sino a todos los que participaron. Tengo la verdad en mis manos y la defenderé hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

Sabe que los peligros también están latentes: “aclaré que no tengo intenciones de suicidarme y controlaré las ruedas de mi auto cuando salgo a la ruta porque es tal la utilización del poder para amedrentarme que puede pasar cualquier cosa. Tengo un hijo chico y no quiero terminar muerto. A veces no tomo conciencia, pero estoy peleando con Tyson”, finalizó.

EL ATAQUE A LA CATEDRAL Y SUS CONSECUENCIAS

Después del ataque que perpetraron un grupo de manifestantes contra la Catedral de Mar del Plata en el contexto del Encuentro Nacional de Mujeres, también fue un punto de choque entre Di Pascua y las autoridades. En la 99.9 contó una trama que no salió a la luz en su momento: “mucha gente no se enteró, pero después de los incidentes me llamó el Ministro Granados para preguntarme que pasó y me habló de dos policías de la Primera que habían estado tirando con la escopeta vestidos de civil. Le contesté que yo mismo estaba pidiendo por favor ayuda para que vinieran porque nos iban a prender fuego la Catedral donde había familias y todo, iba a ser una masacre”, explicó.

Luego abundó: “al otro día, desde Asuntos Internos me viene la desafectación de los dos policías por haber tirado. Fui a hablar con el intendente entonces diciendo que iba a respetar la decisión, pero también iba a hacer una nota por escrito pidiendo que me releven. No podía tener autoridad moral para ser jefe si al oficial que pedí que viniera a ayudar, lo desafectan. Además, les dije que iba a llamar a todos los medios posibles para contar porque me voy. Gracias a Dios, dejaron sin efecto la medida y al otro día me sancionaron por hacer declaraciones a la prensa sin permiso. Si quieren que la policía no sea corrupta y sea más eficiente, den buenos ejemplos”, concluyó.