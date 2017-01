Marcelo Marán: “No hay ningún proyecto en Cultura”

El Director del Centro de Arte MDQ, Marcelo Marán, se refirió en la 99.9 a la carta que elevaron los ex Secretarios de Cultura criticando la gestión de Silvana Rojas: “no se trata sólo de un problema económico, sino también de gestión. No encontramos ningún proyecto”, remarcó.

Los Secretarios de Cultura que hubo en los últimos años, se pusieron de acuerdo en la elevación de una carta dirigida a la actual responsable del cargo, Silvana Rojas, cuestionando fuertemente la gestión que está llevando adelante. Uno de ellos es Marcelo Marán que brindó detalles sobre los motivos de esta medida en la 99.9. Primero aclaró que “esto no tiene ninguna relación con lo que pasó en el Centro de Arte MDQ. Fue un problema con un sindicato que tenía intenciones de presionar”.

Luego comenzó con la explicación de lo que consideran que está mal: “hay dos formas de entender la cultura. Una pertenece al Siglo XIX y que está relacionada con las bellas artes y el espectáculo. Si lo entendiéramos de esa forma, no se da respuesta ni siquiera al proyecto de los museos, los espacios de arte y demás”.

En el aspecto que está mas cercano a su visión cultural, Marán remarcó que “si vamos a la otra visión que es lo que tiene que ver por todo aquello que el hombre desarrolla más allá de la naturaleza; encontramos que no hay absolutamente ningún proyecto. Por el contrario hubo vaciamiento de programas que ya existían y no hubo tampoco recambios. Los que estamos en esto, tenemos visiones distintas de como gestionar, pero nunca se había dado un ataque tan profundo a estos programas. Además, se ha perseguido a empleados de esas áreas”.

No son los únicos puntos es los cuáles no concuerdan con la gestión municipal, sino que además, puntualizó que “después están los temas del no pago de los sueldos de la comedia municipal, orquestas juveniles barriales hackeadas….la lista es larga”.

Más allá de que en el camino han quedado contratos que se dieron de baja y hay una cuestión económica latente para muchas personas, Marán aseguró que no se trata sólo de eso: “también es un problema de gestión. Como no aparecen a dar respuestas ahora, nunca dan respuestas a nada. Eso demuestra que no hay planificación y tampoco convocatoria para hablar de estos temas”, finalizó.