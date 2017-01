Marcelo Marán: “Tuvo el formato de un operativo armado para presionar”

Marcelo Marán, Director del Centro de Arte MDQ, habló sobre los episodios vividos en el teatro. Explicó que se armó un operativo “descabellado”, que incluía gente de los Ministerios de Trabajo, de Seguridad y policías uniformados y de civil; que tenía el formato de un apriete. Acusó al Sindicato de Seguridad.

Marcelo Marán, director del Centro de Arte MDQ, dio detalles sobre los sucesos acontecidos en su teatro, en pleno ingreso de público a las funciones. Relató: “fue un típico operativo cuando se unen fuerzas para presionar, nada tenía que ver lo que venía a hacer el Ministerio de Trabajo con la cantidad de policías que había, como si hubiera narcotraficantes… En un horario donde está ingresando la gente, había tres espectáculos y en ese horario, empezaron a hacer todo un despliegue, a exigir de una manera muy incomoda todo, a hablar de clausurar el teatro. Además de los 10 o 12 policías que había también había 10 o 12 personas de civil, al mejor estilo de la dictadura. Así que fue un momento sinceramente muy incómodo“.

Aseguró que el tipo de obras que se estaban por exhibir tampoco ameritaban esa clase de controles, ya que se trataba de obras con público familiar. También remarcó que controles ellos reciben todos los años, y que “el teatro está abierto desde las 10 de la mañana, pueden pasar a hacer los controles que necesiten en cualquier momento“. Así que remarcó “tuvo el formato de un operativo armado para presionar, esta es la sensación que nos da. El tema es que era intimidatorio, esta es la clave, varios ministerios juntos, policías, gente de civil, el aparato que se armó y la forma de expresión ‘vamos a clausurar’ ‘no van a dar el recital’“.

En cuanto a los motivos , Marán arremetió contra el sindicato de seguridad. “Si me preguntás por qué pasó, pienso que tuvo que ver con que tres o cuatro días antes un personaje del sindicato de seguridad vino a decir que nuestros empleados deberían estar en ese sindicato. Yo le dije que no, porque no son de seguridad, sino solamente de control de sala, y técnicos y boleteros, y capaz que están afiliados a su sindicato propio. Me parece muy sintomático que pocos días después pase esto, algunos dicen que lo han visto, la verdad es que no tenemos manera de hacer una denuncia formal porque bueno, uno estaba en otra cosa en ese momento“. En este sentido, aseguró que “no es la primera vez que un sindicato utiliza al ministerio de trabajo. Porque como se supone que las empresas tienen problemas con AFIP, con ARBA o con el Ministerio de Trabajo los sindicatos muchas veces lo utilizan como presión“.