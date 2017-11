Marcelo Romero: “El juez Arias le ordenó al fiscal Paolini que se abstenga de cumplir su función”

El fiscal platense Marcelo Romero brindó detalles en la 99.9 sobre el juicio político que se le lleva adelante al juez Luis Arias que fue suspendido de su cargo para que brinde declaración: “se lo acusa de abuso de autoridad en dos hechos y la determinación a cometer dichos delitos”.

La suspensión del juez Luis Arias podría acelerar la causa en torno al jury por su actuación en las recordadas inundaciones en La Plata hace 4 años. Una de las acusaciones la lleva adelante el fiscal Marcelo Romero que habló a través de la 99.9: “hay 21 acusaciones que pesan sobre el Juez Arias. En la fiscalía a mi cargo hay sólo una, pero es una causa que se inicia en abril de 2013 con las inundaciones en La Plata. Hay sospechas de que se arrobo funciones del fuero penal cuando es juez en lo Contencioso Administrativo. Está probado que le ordenó al fiscal Paolini que se abstenga de cumplir con su función”.

Luego hubo un avance en el sistema judicial que permitió llegar a la suspensión de su cargo: “a raíz de esto, el fiscal notificó al juez de la causa y a la entonces procuradora Falbo que hicieron una denuncia, la cuál recaló en mi fiscalía. Teniendo en cuenta que es un magistrado con fueros, se pidió la suspensión en su cargo para que pueda ser indagado. Se lo acusa de abuso de autoridad en dos hechos y la determinación a cometer dichos delitos”, puntualizó.

A través de la suspensión, tendrá que responder ante la justicia y eso sucederá este mes: “el Dr. Arias está en condiciones de ser indagado y seguramente plantearemos fecha para finales de noviembre”, contó.

Por último, dio su parecer sobre el caso Villar Cataldo y la elevación a juicio: “creo que tiene que ser absuelto, pero en nuestro sistema procesal cuando hay alguna duda en la instrucción penal preparatoria, lo que corresponde es un juicio oral. Cuando tenemos dudas los fiscales, elevamos a juicio y si se mantienen las dudas, la persona es absuelta. Que haya juicio oral no significa que no haya justicia o que no pueda ser absuelto”, advirtió Romero.