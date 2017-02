Marcelo Romero: “Mi fiscalía no es un ring de boxeo”

El fiscal Marcelo Romero desestimó la denuncia del comisario mayor Marcelo Di Pascua contra Pablo Bressi y explicó en la 99.9 que no es el ámbito indicado para hacer la presentación: “debe saber que existen la jurisdicción y la competencia, no soy un super fiscal que puede investigar cualquier cosa”, aclaró.

La denuncia que presentó el Comisario Mayor Marcelo Di Pascua contra el jefe de la Policía Bonaerense Pablo Bressi no encontró en la justicia un tratamiento positivo. El fiscal Marcelo Romero de La Plata fue el encargado de desestimar la investigación exponiendo sus argumentos luego en la 99.9: “existen causas en diversos departamentos judiciales donde se están tramitando los hechos que el denunciante hizo referencia en su presentación. Es un funcionario policial en ejercicio y debe saber que existen la jurisdicción y la competencia; no soy un super fiscal que puede investigar cualquier cosa”.

Más allá de la posibilidad de que exista un potencial delito en la denuncia, el problema que plantea el Dr. Romero tiene que ver con el lugar donde se presentó la denuncia: “si tiene información sobre los hechos ocurridos en departamentos de La Matanza o Federales, debió presentarse en esos tribunales para hacer las presentaciones y no llegar a una fiscalía de La Plata que no tiene posibilidad de investigar hechos de otras jurisdicciones”.

Además, destacó que inmediatamente después de presentar en mesa de entrada la denuncia, el propio Di Pascua la replicó en todos los medios del país y por eso aclaró que “tiene un problema personal con Bressi que además está siendo investigado y la denuncia es un copio y pego de lo que presentó en su momento Elisa Carrió. Esto no es un ring de boxeo ni un sitio donde se puedan dirimir cuestiones personales”.

De todas maneras, esta resolución será apelada por el comisario mayor que fue Jefe de la Policía Departamental de Mar del Plata y seguramente será el camino que seguirá: “no soy un todo poderoso y Di Pascua puede pedirle al fiscal general que analice mi decisión y la revoque o ratifique”, finalizó.