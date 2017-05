Marcelo Vagni: “Se cuenta lo que pasó en la dictadura de una manera simplificada y falsa para buscar un beneficio político en la actualidad”

Marcelo Vagni hizo una fuerte denuncia sobre el papel de la guerrilla en los años 70 y como, a sus 13 años, lo reclutaron para cuando llegara a la adolescencia para, según definió “incorporarlo luego a la lucha armada”. Además, agregó que “Te usan como lo hicieron en su momento. No hay ninguna autocrítica de la violencia que debería ser un punto central”.

La última dictadura militar, todavía tiene sus consecuencias presentes en la actualidad. Marcelo Vagni era por entonces un joven, casi un niño de 13 años que relató su experiencia en la 99.9 acerca de lo que la guerrilla hizo con él por aquellos años.

“La época era distinta a la actual. Hice séptimo grado en 1973 y todos los colegios primarios estaban tomados. Nosotros también lo queríamos tomar aunque no sabíamos muy bien porqué”, comentó. Un año después, comenzó otra etapa de su vida, pero aún siendo muy joven: “en el 74 ingresé en el Nacional Buenos Aires que tenía asambleas permanentemente, era un Colegio muy politizado, siempre lo fue en realidad. Era algo muy común en la época”.

Los que eran apenas más grandes que ellos, eran el rumbo a seguir, la filosofía que compartían, para ellos era un todo pero no sabían hacia donde se dirigía todo apenas unos años después: “en ese momento teníamos 13 años y los más grandes tenían 17; vivíamos en una onda romántica y simpática pero nos estábamos metiendo un quilombo que terminó con muchos de estos chicos asesinados por la represión militar”.

Este razonamiento lo llevó a expresar sus ideas en un programa como Intratables donde confrontó con Miguel Bonasso: “lo que planté es que fui víctima de la represión militar, estuve detenido, pero antes de eso la guerrilla me había reclutado para las agrupaciones de base que habían sido creadas como parte de una estrategia del movimiento guerrillero. Buscaban un chico de esa edad, adoctrinarlo, convencerlo, prepararlo para a partir de los 17 o más incorporarlo a la lucha armada”, explicó.

Sin embargo, los lugares que fue ocupando (primero dentro de la UES, Montoneros, y luego en la Juventud Guevarista, expresión juvenil del PRT-ERP) no estuvieron cerca cuando le tocó quedar en manos del gobierno militar: “cuando quedé detenido, ya había perdido contacto con la gente de la agrupación a la que pertenecía. Nos dejaron abandonados a nuestra suerte en un centro clandestino, encadenados, vendados y torturados”.

Por todas estas situaciones, es que Vagni plantea un modo distinto de dar la discusión acerca de lo sucedido: “está bien la crítica sobre lo que hicieron los militares durante el golpe, pero después se intenta reivindicar cosas que no se entienden bien. Hay desaparecidos de todos los colores y las formas. Se cuenta de una manera simplificada y falsa para buscar un beneficio político en la actualidad. Te usan como lo hicieron en su momento. No hay ninguna autocrítica de la violencia que debería ser un punto central”, finalizó.