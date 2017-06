Maria: “Carnero eligió no frenar y esperamos que la justicia no nos defraude”

María es la madre del policía Fabián Mendiola que fue atropellado por Lucas Carnero cuando éste último trataba no ser detenido por un control de alcoholemia y que terminó quitandole la vida. En pleno desarrollo del juicio, habló a través de la 99.9 y reclamó justicia: “debe haber una pena alta para que no sea lo mismo manejar alcoholizado, sino puede salir libre mañana y parece que no hubiera pasado nada”.

El juicio donde se aborda la responsabilidad de Lucas Carnero en la muerte de Fabián Mendiola luego de que lo atropellara tratando de escapar de un control de alcoholemia, está en pleno desarrollo viviendo el pasado martes una dura jornada para la familia de la víctima ya que se repasaron detalles de como fue aquél fatídico momento.

María, madre de Mendiola, habló en la 99.9 anticipando que “la sentencia se conocerá la semana próxima, tenemos fe en Dios sobre todo y esperamos que la justicia no nos defrauden. Estamos destrozados”.

La jornada del martes fue clara desde los conceptos vertidos por testigos que le dan la razón a la postura que tiene la familia con sus abogados: “los amigos de Carnero relataron como le pidieron que parara el auto, describieron como casi atropella a dos o tres agentes de tránsito, como hizo la maniobra, como le decían que parara porque había atropellado a alguien, otro testigo que iba con él dijo que venían pasando semáforos en rojo…quiero que los jueces tomen conciencia de todo esto”, reclamó.

La mayor preocupación de la familia pasa porque, después de dos años, ahora pueda quedar en libertad una vez que se conozca el fallo: “con la nueva ley, puede quedar en libertad porque lleva dos años detenido y la pena puede ser de 4 años. Carnero eligió no frenar y casi lleva por delante a otro policía. Tenía un carnet trucho, no hizo ninguna prueba, tenía 1.44 de alcohol en sangre”, agregó sobre los atenuantes que forman parte de la causa.

El sufrimiento para la familia no se terminó porque hoy (miércoles) tendrán que afrontar otra dura jornada: “hoy será un día muy difícil porque tenemos la declaración de Carnero y de los peritos. Mi esposo y sus hermanos están destrozados, pero tenemos que salir adelante”, afirmó María.

Pidió justicia, pero también un fallo que siente un precedente: “debe haber una pena alta para que no sea lo mismo manejar alcoholizado, sino puede salir libre mañana y parece que no hubiera pasado nada”.