María Elena Gutiérrez: “Los empleados del geriátrico no cobran porque no paga PAMI”

La Secretaria de Género de la CTA Autónoma de Mar del Plata, María Elena Gutiérrez, se refirió en la 99.9 a la situación de los empleados del Geriátrico “La Tranquilidad” que no están cobrando el sueño, ni recibiendo los aportes. “Las chicas están en una situación complicada porque tienen que abonar sus compromisos y aún no habían cobrado”, señaló.

La CTA Autónoma dio a conocer una situación preocupante en el Geriátrico “La Tranquilidad” que se ubica en la calle Alice 7159 donde los empleados están reclamando por el pago de sueldos y las situaciones laborales. En la 99.9, brindó detalles la Secretaria de Género, María Elena Gutiérrez quien remarcó primero la situación interna del propio sindicato que lidera Pablo Micheli: “estamos tratando de mantener la unidad en lo local, por ahora la CTA Autónoma a nivel local no está dividida, sino que se está discutiendo más arriba”.

Luego, explicando lo que sucede en el geriátrico, remarcó que “todo el personal, que en su mayoría es femenino, no cobran sus haberes en forma correspondiente y además no tienen los aportes previsionales. Se fue a hablar con ellos, quedaron en que se depositaría, pero hay un sólo aporte de junio de 2016. Las chicas están en una situación complicada porque tienen que abonar sus compromisos y aún no habían cobrado”.

El motivo por el que no se les ha abonado el sueldo es simplemente la falta de pago de PAMI, una constante bajo cualquier intervención: “la respuesta que nos dan es que PAMI no paga, pero el empleador debe hacerse cargo de la situación. Las chicas han sido muy pacientes, pero hay una falta de personal porque han llegado a momentos donde dos personas quedaron en guardia con 60 abuelos. En esa situación, no sabemos quien se hará responsable”, ejemplificó.

Por ahora, el reclamo no pasará a mayores, pero no descartan que puedan profundizar las protestas: “empezamos por darlo a conocer para esperar el compromiso de los dueños y que puedan brindar alguna respuesta”, finalizó.