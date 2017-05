Mariana Zuvic: “El kirchnerismo en Santa Cruz fue posible gracias al radicalismo”

La dirigente del ARI se refirió a la situación de su provincia y a la historia del poder que incubaron los Kirchner. Su relación con Carrió.

Mariana Zuvic, dirigente del ARI en Santa Cruz y legisladora del Parlasur por Cambiemos, habló de la complicada situación que atraviesa su provincia, la relación con el radicalismo y las gestiones de los Kirchner.

Consultada por la actualidad en su provincia, hoy gobernada por Alicia Kirchner, la dirigente contestó: “Es la descomposición obvia de 30 años de un régimen que lo único que planteó y ejerció era detentar el poder absoluto a como dé lugar; lo único que quedaba de resquicio de la democracia era el sufragio y también lo vulneraron con la Ley de Lemas”.

La legisladora responsabilizó al kirchnerismo, que gobierna San Cruz desde principios de la década del 90, por la crisis: “Es que además de chorros, de ladrones, son brutos. Se cebaron de una manera impresionante”, vaticinó. “No eran personas formadas, nunca habían salido de Santa Cruz, y llegaron al poder”, agregó.

En diálogo con diario Clarín, Zuvic fue consultada por su relación con la Unión Cívica Radical (UCR), espacio del que proviene su pareja, el senador Eduardo Costa: “Yo no podría ser radical, porque el kirchnerismo en Santa Cruz fue gracias al radicalismo. Una cosa que a mí me genera rechazo son los pecho frío”, comentó.

Además, acusó al radicalismo de machista, pero aclaró que esto no siempre fue así: “Llegó una camada de radicales que arrasó con eso, y sólo tenías mujeres en los comités que servían café. Yo tengo absoluta conciencia de género”. De allí, sostuvo, salió su admiración por la diputada y líder del ARI “Elisa Carrió, a quien estudiaba, leía, votaba y defendía en mi casa, pero no la conocía”.

Siguiendo la misma línea, comentó que luego de una reunión con ella decidió fundar el partido a nivel provincial para pelear contra el kirchnerismo, a quien le hubiera ganado Costa de no ser por la Ley de Lemas.