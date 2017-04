Mariano Moyano: “Cavas cometió un robo durante una salida transitoria”

Lo afirmó el fiscal Mariano Moyano, responsable de llevar adelante la investigación de un robo cometido por una banda donde uno de los participantes está condenado a 20 años de prisión por un crimen en ocasión de robo y gozaba de salidas laborales aprobadas por el juez Galarreta: “Queremos dar con la identidad además de las otras tres personas que participaron en el hecho”, agregó en la 99.9.

El fiscal Mariano Moyano es quien intervino en el caso que reveló durante el fin de semana la participación de Emiliano Cavas en un hecho delictivo formando parte de una banda, mientras gozaba de salidas transitorias brindadas por el juez Galarreta. Cumplía una condena de 20 años por un crimen.

En esta oportunidad, a través de la 99.9, el representante del ministerio público explicó que “el caso me llega por un robo donde irrumpieron cuatro personas con armas de fuego que sustrajeron distintos bienes, los cargaron en uno de los autos de las víctimas y se dieron a la fuga. El automóvil fue hallado más tarde y en esas circunstancias, se obtienen adentro del auto la llave de otro vehículo. Se estableció que no pertenecía a las víctimas”. En la continuidad de la investigación, agregó que “a menos de 200 metros de la casa del robo se halló un Siena y con el sistema de cierre centralizado constatamos que eran de ese rodado. La sospecha era que estaba en poder de Emiliano Cavas que teníamos entendido que era una de las cuatro personas que irrumpieron en la casa”.

A partir de ahí, trataron de averiguar los últimos movimiento de Cavas quien debía estar detenido en la carcel de Batán cumpliendo su condena: “chequeamos que al momento del hecho, el día sábado había recuperado la libertad desde Batán a pesar de tener una condena firme por un homicidio en ocasión de robo en 2004. El juicio fue en 2007 y fue condenado a 20 años de prisión. Confirmamos que el sábado a la mañana salió del penal y volvió el domingo a las 19 horas con una salida laboral”, explicó.

La causa anterior no era menor, sino que había matado en un robo al dueño de una casa donde entró a robar delante de su esposa y su hijo de menos de un año: “pude leer la sentencia y en 2004 también fue una entradera a una persona que tenía un comercio en la avenida Tejedor. Por lo que parece un empleado de la víctima le dio datos de esta persona e ingresaron a la casa 3 delincuentes. Estaba la víctima con su señora y un bebé de 11 meses. La condena es por ser autor material del disparo que mató a la víctima”, afirmó Moyano.

Ese auto que es el que termina vinculando a Cavas con el hecho, también fue investigado: “tenemos la sospecha de que Cavas fue con el auto del padre al hecho porque había tomado posesión del mismo de las 18 o 19 horas del sábado. Queremos dar con la identidad además de las otras tres personas que participaron en el hecho”, aclaró.

Todas estas aberrantes situaciones que inundan los medios constantemente, deben acabarse y eso también lo están pidiendo los fiscales: “como agente fiscal, creo que la ley de ejecución penal está desbalanceada ya que no protege ni tutela a la comunidad. Estas situaciones nos muestran que hay diferencias en los controles y las formas de llevarlos adelante”, concluyó.