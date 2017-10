Mariano Moyano: “Solicitamos operativos de interceptación e identificación de personas hace un par de meses”

El fiscal Mariano Moyano habló en la 99.9 sobre el fallo que condenó a Malvina Samudio por escuchar la frecuencia policial y ayudar a su hijo a realizar entraderas. Además, advirtió que hay otras medidas que son importantes: “hay que redoblar esfuerzos porque se tendrá una repercusión en la prevención de estos delitos”.

Una vez más, la justicia condenó a una persona que ayudaba escuchando la frecuencia policial para ayudar a que se desarrollen entraderas. Además, tuvo un agravante porque a quien estaba asistiendo era su propio hijo que era menor de edad.

Se trata de Malvina Samudio que recibió una sentencia de prisión efectiva gracias a la tarea, entre otros, del fiscal Mariano Moyano que brindó detalles en la 99.9: “el año pasado hubo un robo en una vivienda y se dieron a la fuga en un auto. Solicitamos allanamientos y se efectivizó la detención de Malvina Samudio que está hoy condenada. También pudimos confirmar que la persona que había ingresado al domicilio era su hijo que en ese momento era menor de edad”.

El proceso de investigación y recolección de pruebas, llevó a que reconocieran la vinculación de la imputada con otros hechos: “durante el robo, Samudio iba escuchando la frecuencia policial a los fines de alertar al hijo y las otras personas que participaban. Pudimos acreditar que también le escuchaba la frecuencia a otro condenado de apellido Altamirano que hace poco fue condenado por una entradera a 8 años de prisión”.

De a poco, el trabajo de la fiscalía especializada que encabeza Moyano, ha redundado en una baja sensible de entraderas y eso tiene que ver también con otras resoluciones que se han tomado en estos últimos meses: “sin grandes recursos, la ciudad ha sido víctima de estos grupos de personas que se manejaban con absoluta impunidad. La encriptación de la frecuencia ha colaborado mucho para que esto no se repita”.

Incluso advirtió que han comenzado a trabajar en otras medidas de prevención que ayudan mucho a que el delito no prospere: “vemos un mapa digital de los horarios y lugares donde se cometen delitos de esta índole lo que para nosotros es importante. Significa una luz de advertencia por los sectores de mayor peligrosidad. Hace varios meses que solicitamos operativos de interceptación e identificación de personas en la zona sur de la ciudad y nos pasan informes constantemente. Hay que redoblar esfuerzos en ese aspecto porque se tendrá una repercusión en la prevención de estos delitos”, finalizó.