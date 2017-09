Mariano Spezzapria: “El Caso Maldonado está mal manejado por el gobierno desde el principio”

El periodista Mariano Spezzapria habló en la 99.9 sobre las discusiones alrededor de Patricia Bullrich y el respaldo que recibió por parte del presidente Macri: “el gobierno tampoco está reaccionando en forma humana porque se siente agredido y acosado, pero no da las respuestas necesarias para la historia que tiene nuestro país”.

La desaparición de Santiago Maldonado está generando una serie de repercusiones y reacciones que tienen como objetivo el gobierno de Mauricio Macri que no ha reaccionado como la sociedad lo esperaba. El periodista Mariano Spezzapria se refirió al respaldo que el presidente le dio a su Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich a través de la 99.9 y señaló que “está siendo respaldada por Macri de una forma contundente. La postura de la Ministra viene siendo de un respaldo total a Gendarmería y hay alguna discusión interna en Cambiemos respecto de si Bullrich tendría que haber actuado más como política más que como jefa de la fuerza”.

A pesar de que se comunican algunos tibios avances sobre la fuerza que está en el ojo de la tormenta, han sido reacciones tardías. “Hay en curso ahora una investigación sobre todos los teléfonos celulares del escuadrón específico que actuó y por ahora esas pericias se mantienen bajo siete llaves. En el gobierno hay mucho ruido por el caso Maldonado”, afirmó.

Como ha pasado en otros temas, de menor importancia, el manejo de la comunicación en el gobierno nacional ha fallado y por eso se están generando respuestas por otros sectores. “Es un tema mal manejado inicialmente por el gobierno y la oposición más dura lo está utilizando. No es una discusión entre la gente ideologizada, sino que está metida la gente de todos los sectores”. Incluso Spezzapria adelantó que “habrá una reacción seguramente la semana que viene en el Congreso con la Comisión de Seguridad que preside Massa donde citarán al titular de Gendarmería”.

Si bien no hubo respuesta política, lo que indicó el periodista es que debe haber una reacción mínimamente humana para que no le suceda lo mismo que a Cristina Fernández con temas como la Tragedia de Once o la desaparición de Julio López: “el gobierno tampoco está reaccionando en forma humana porque se siente agredido y acosado, pero no da las respuestas necesarias para la historia que tiene nuestro país. Casos como el de Julio López demostraron la poca calidad humana del gobierno anterior y ahora con Santiago Maldonado no tendría que demostrar lo mismo del gobierno de Macri”, concluyó.