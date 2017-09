Maricel Etchecoin: “El gobierno demostró con el “Pata” Medina que no hay amparo a la impunidad”

La Secretaria General del ARI y candidata a Diputada Provincial, Maricel Etchecoin, se refirió en la 99.9 a la detención del “Pata” Medina y lo que significa como mensaje político: “es el tiempo de la justicia, dejamos en claro que la política no intercede”.

La detención de Juan Pablo “Pata” Medina, junto con otros casos anteriores de sindicalistas que fueron investigados y llevados ante la justicia, empiezan a sentar precedentes de un cambio en la forma de abordar la manera en que se manejan estas personas para crear sus fortunas personales.

En ese sentido, la Secretaria General del ARI y candidata a Diputada Provincial por Cambiemos, Maricel Etchecoin, indicó en la 99.9 que “las imágenes e incluso la actitud adoptada por el sindicalista Medina tiene que ver con un gobierno donde no hay amparo a la impunidad. Ya no tienen protección política”.

La mayor preocupación de la dirigente de la fuerza política de Elisa Carrió pasaba por la amenaza de prender fuego Buenos Aires antes de ser detenido: “alguien que amenaza el orden público al decir que incendiará la provincia si es detenido en causas como extorsión o lavado de activos, indudablemente refleja que hay un cambio en el accionar. No hay vuelta atrás y no hay lugar para la impunidad”, sentenció.

La justicia está dando respuestas, según Etchecoin porque la política ya no está entrometida en las causas: “cuando hay un gobierno donde la postura es la independencia del Poder Judicial, los jueces deben empezar a moverse. Somos cuidadosos en relación al proceso mismo e incluso el Ministerio de Trabajo provincial aportó pruebas a pedido del juzgado que tenían que ver con “Pata” Medina”.

Más allá de las maniobras comprobadas de la UOCRA y que se replican en distintas ciudades de la provincia incluida Mar del Plata, indicó que los dirigentes de Cambiemos no se dejarán extorsionar por personajes como Medina: “es el tiempo de la justicia, dejamos en claro que la política no intercede y mucho menos nos dejaremos extorsionar con acciones mafiosas que buscan generar zozobra en la sociedad”.

La legislación también debe acompañar la acción judicial y por eso, pondrán en discusión la idea de que los sindicalistas tengan que presentar declaraciones juradas obligatorias: “hay muchos representantes de los trabajadores que terminaron como grandes empresarios a partir de los negocios vinculados a los sindicatos. Además no pueden dar cuenta de sus bienes. Lo importante en estos casos es discutir un proyecto que nos parece importante y es que los líderes sindicales tengan que presentar declaraciones juradas para que los trabajadores sepan lo que hacen sus representantes”, finalizó.