Mariel Fornoni: “La seguridad sigue siendo una preocupación mayoritaria”

La directora de Managment & Fit habló en la 99.9 sobre un trabajo que realizaron donde 7 de cada 10 argentinos quieren que se baje la edad de imputabilidad. También analizó las perspectivas de cara a las elecciones legislativas del presente año: “la división del peronismo hace que todo sea muy difuso”.

La baja en la edad de imputabilidad ha sido un tema de debate social en las últimas semanas y por eso desde Managment & Fit, realizaron una encuesta donde queda demostrado que 7 de cada 10 quiere que la barrera se baje. La titular de la consultora, Mariel Fornoni, explicó en la 99.9 que “es un tema que preocupa a la gente y señalan que la educación es un punto fundamental. Necesitan que se empiece por algo o se pruebe con esto. Fue una preocupación mayoritaria”.

La seguridad es un tema latente en la sociedad y por eso, este tipo de iniciativas, inmediatamente toma impulso mediático: “la seguridad como preocupación baja estadísticamente sólo cuando sube la preocupación por la economía. De todas maneras, nadie ganó o perdió una elección por temas de seguridad. No es un factor cambio, como si lo es la economía”, remarcó.

En el recorrido de un año electoral, este tipo de situaciones pueden ser determinantes para inclinar el voto. Incluso Fornoni se refirió al fenómeno de imagen positiva que tiene María Eugenia Vidal: “la gobernadora tiene una imagen positiva porque la gente valora que se haya metido en una tarea que quizás no llegue a ningún lado, como estar al lado de la víctima, enfrentar a la policía de la provincia y demás. Ha cambiado mucho la forma del delito porque la gente tiene miedo de que lo maten, no que le roben”.

Ante la inminente elección legislativa, los argentinos ya deben decidir cuál es el destino de su voto, pero no hay opciones demasiado claras aún: “la gente no puede creer que tiene que volver a votar. El 2015 fue un año con tantas votaciones que no pueden creerlo. La división del peronismo hace que esté todo muy difuso”.

De acuerdo a la experiencia que tiene el país, este tipo de comicios terminan siendo claves para el gobierno: “son un plebiscito de gestión donde se analiza si la población le permite al gobierno seguir por el mismo rumbo o vota una modificación. No habrá mucho cambio porque nadie quedará con mayoría propia y habrá que seguir debatiendo, pero las tapas de los diarios se harán con el candidato que gane la provincia de Buenos Aires definiendo ahí quien ganó la elección”, finalizó.