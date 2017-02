Mariela Di Gennaro: “La Paulonia genera mucho oxígeno y se regenera sola desde la raíz”

La paisajista Mariela Di Gennaro encabeza el “Proyecto Paulonia” en San Luis donde están trabajando con una especie muy particular de árbol chino: “se puede utilizar para distintos fines industriales porque se regenera desde la raíz y tarda apenas 5 años en ser adulto”.

San Luis está trabajando un proyecto de arbolado interesante que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental y que introduce una especie muy particular. Se denomina “Proyecto Paulonia” y está coordinado por la paisajista Mariela Di Gennaro que habló en la 99.9 sobre su tarea: “es un proyecto que San Luis lleva adelante a partir de la producción de la especie Paulonia que tiene un crecimiento muy rápido y propiedades ambientales muy buenas. Es una política forestal que se viene trabajando desde 1983 y empezamos a estudiar esta especie con muy buenos resultados”.

En cuanto a las características de este árbol en particular, señaló dos que son las principales: “una de las características principales es que aporta más oxígeno que otras especies porque absorbe mucho CO2. Además, puede regenerarse. Uno de los problemas graves del país cuando se foresta con fines industriales para producción de madera, se talan montes y si no hay continuidad, esos lugares quedan talados”.

Su rápida regeneración la transforma en única para este tipo de tareas e incluso pensandolo con fines negamente industriales: “la paulonia cuando la talas, se regenera desde la raíz. Durante 5 años podes estar talandola y la planta volverá a recuperarse. Es económicamente más rentable y por otro lado tenés la posibilidad de que ese sector no quedará deforestado”.

Ante una problemática similar que sufre Mar del Plata con su arbolado, Di Gennaro advirtió que podría implementarse en otros lugares del país y que incluso no se necesitan períodos largos de espera para contar con un árbol adulto: “es una especie muy noble que se adapta a todo tipo de suelos. Crece muy rápido y no hay que esperar 20 años para que el árbol sea adulto. Confío en que se pueda utilizar con distintos fines industriales y no se afecte al bosque nativo que en San Luis es de Algarrobos y Caldenes que llevan entre 20 y 40 años para desarrollarse”, comparó.