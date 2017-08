Mario Dell Ollio: “Haremos que el Arroyo La Tapera esté capacitado para el caudal de agua que recibirá”

El titular de OSSE, Mario Dell Ollio explicó en la 99.9 las obras que realizarán en el Arroyo La Tapera con los 80 millones de pesos que puso a disposición el gobierno provincial: “implica darle más capacidad al arroyo para canalizar el agua que puede recibir teniendo en cuenta que los picos de lluvia son cada vez más intensos”.

A través del gobierno provincial llegará dinero que servirá para mejorar las condiciones de uno de los cauces de agua más importantes del Partido de General Pueyrredón como el arroyo La Tapera. El titular de OSSE, Mario Dell Ollio se refirió al tema en la 99.9 y señaló que “es un trabajo que llevamos adelante a través de Hidráulica de la Provincia que es el manejo de las aguas de lluvia de Mar del Plata. En el Arroyo La Tapera están desembocando los tres pluviales que se realizaron en los últimos años, obras que en muchos casos faltan etapas”.

La principal preocupación es que con los episodios de lluvia que se reiteran en la ciudad, el arroyo no termine desbordándose e inundando distintos sectores, además de prever que debe recibir hoy un caudal de agua más importante que años atrás: “como una prevención y para que el arroyo esté capacitado para el caudal de agua que irá recibiendo, se previó una obra que va desde las vías del ferrocarril hasta la desembocadura en el mar en una primera etapa e implica darle más capacidad al arroyo para canalizar el agua que puede recibir teniendo en cuenta que los picos de lluvia son cada vez más intensos”.

Habrá también algunas obras complementarias que serán importantes y se harán con los 80 millones que fueron destinados: “además, en algunas zonas se estabilizará el cauce con paredes de hormigón, realizar de nuevo los puentes para hacer ensanchamientos en zonas que están angostados por la presencia de esos puentes”.

Como no está en los planes hacer un entubamiento, tendrán que diseñar también un plan para mantenerlo en el tiempo y que no se tire basura, un problema constante para los arroyos de la ciudad. “La idea es dejarlo a cielo abierto, pero darle las condiciones necesarias para que se pueda mantener con el correr del tiempo. También hay que establecer un programa de mantenimiento que ayude a colaborar en la integración y no sea el patio trasero de la ciudad donde se tira lo que sobra”, advirtió Dell Ollio.

En otro sentido, se refirió a la clausura de una estación de servicio ubicada en Luro al 6.100 porque se detectó que estaba vertiendo líquidos nocivos hacia la red cloacal: “surgieron reclamos en la zona de una cloaca tapada y cuando fueron a destapar observan la presencia de hidrocarburos en el agua. Se notificó al causante del inconveniente y se le dió 24 horas para que lo solucione, como no lo hizo se procedió a clausurar la cloaca para que ese líquido no terminemos enviandolo al mar. Junto con Inspección General fuimos a clausurar el lugar hasta que tomen las medidas de limpieza”, relató.