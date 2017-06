Mario Rodríguez: “Deberíamos repensar y discutir el último aumento de tasas”

El concejal de Cambiemos, Mario Rodríguez, se refirió a las modificaciones que debe hacer el estado municipal para disminuir la presión impositiva sobre todo para los comerciantes: “Desde el municipio tenemos que revisar el estudio de costos y plantear un tope”, explicó.

El cierre de locales es una realidad en todo el país, pero a pesar de las críticas constantes desde la oposición, se debe trabajar en herramientas que realmente le sirvan a los empresarios para no llegar a esa situación. El concejal de Cambiemos, Mario Rodríguez fue consultado al respecto en la 99.9, después de expresar la necesidad de un cambio en las políticas del sector.

“Tratamos un expediente pidiéndole a la provincia que revea una autorización de aumentos en las tarifas eléctricas por lo que al final del año se llegaría a un 65% que es claramente superior a lo que autorizó el gobierno nacional. Nos parece excesivo porque hay empresas que fueron intimadas por el gobierno por no cumplir los contratos”, remarcó primeramente sobre lo que han hecho en lo inmediato.

Después arremetió acerca del aumento de la Tasa de Servicios Urbanos, que considera que ha tenido un incremento demasiado elevado: “deberíamos repensar y discutir el último aumento de tasas. A mi propia oficina vienen vecinos con la boleta de TSU donde los aumentos son muy importantes. Desde el municipio tenemos que revisar el estudio de costos y plantear un tope. Hay comercios que están a punto de cerrar, otros han cerrado y desde el estado se debería aportar algo para que no suceda más”, señaló a pesar de que forma parte del gobierno elegido en la ciudad.

La preocupación que tiene hoy, pasa por lo que se había acordado previamente y después no se cumplió: “se nos aseguró que los aumentos no superarían una media que hoy están superando ampliamente. Esto está repercutiendo en la recaudación porque lo primero que deja de pagar la gente cuando no tiene son las tasas a la espera de una moratoria”.

También planteó otro tema como central para mejorar la administración y es terminar con las delegaciones municipales: “hay que rediscutir la eficiencia de los servicios que brinda el estado y hay que modernizarlo. El actual esquema con delegaciones municipales no sirve más”, concluyó.